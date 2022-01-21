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Более 2 500 детей прошли исследования на аппарате МРТ в детской больнице Тольятти

21 января 2022 15:08
108
Аппарат магнитно-резонансной томографии, оснащенный инновационными технологиями, которые расширяют существующие возможности визуализации.

В начале 2020 года в рамках национального проекта «Здравоохранение» в больнице введен в эксплуатацию новый аппарат магнитно-резонансной томографии, оснащенный инновационными технологиями, которые расширяют существующие возможности визуализации.

В рамках нацпроекта в детскую больницу Тольятти  поступило значительное количество нового оборудования, одним из главных приобретений стал аппарат МРТ. Магнитно-резонансная томография является одним из современных и информативных методов диагностики, позволяющим проводить обследования детям любой возрастной категории, включая новорожденных.

«Раньше мы отправляли детей на диагностику в Самару, — рассказала главный врач больницы Светлана Гаршина. — Как правило, это были «тяжелые» пациенты, поэтому мы всегда испытывали беспокойство, ведь во время транспортировки состояние может ухудшиться. Теперь эти исследования мы проводим в нашей больнице юным пациентам не только Тольятти, но и Ставропольского района и других территорий, которые проходят у нас высокотехнологичные диагностику и лечение. Проведение МРТ в нашей больнице значительно снижает степень риска, сокращает время для принятия решения, повышает эффективность лечения. Оснащение лечебных учреждений современным оборудованием повышает доступность и качество медицинской помощи детям. За два года работы на аппарате МРТ было обследовано более 2500 детей».

За год в Тольяттинской городской детской больнице получают современную диагностическую и лечебную медицинскую помощь более 12500 маленьких пациентов.

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Здравоохранение
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