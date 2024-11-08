Более 1,4 млн жителей губернии защитились от гриппа

В пунктах вакцинации Самарской области продолжается активная прививочная кампания.
В настоящее время заболеваемость ОРВИ фиксируется ниже эпидемического порога. За неделю всего вирусными инфекциями заболели более 12 тысяч человек, при этом случаев гриппа не выявлено.
Предупредить болезнь и защитить себя и окружающих от опасной инфекции помогает прививка.
Пациенты из группы риска - представители старшего поколения и жители с хроническими заболеваниями - по показаниям могут привиться также от COVID-19 и пневмококковой инфекции.
Фото: минздрав СО