В Самаре полицейские оформили гражданину Федеративной Республики Германия разрешение на временное проживание в России

В Управлении по вопросам миграции Главного управления МВД России по Самарской области, в торжественной обстановке, полицейские вручили гражданину Германии Артуру Шмидту разрешение на временное проживание на территории Российской Федерации.

Артур Шмидт родом из Киргизии, когда ему было шесть лет, его родители переехали жить в Германию. По его словам, существующее там навязывание деструктивных идеологических установок, противоречащих традиционным духовно-нравственным ценностям, укрепило в нем желание жить и работать в России. Ещё одним поводом для переезда иностранного гражданина в Россию стало знакомство с будущей супругой.

После получения разрешения на временное проживание гражданин Германии планирует заняться поиском работы и подать необходимые документы на постоянный вид жительства на территории России.

Обращаясь к сотрудникам Управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по Самарской области, Артур Шмидт подчеркнул, что благодарен самарским полицейским, которые на все вопросы предоставили понятные для него разъяснения.

Как пояснила начальник отдела по вопросам гражданства Управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по Самарской области подполковник полиции Анна Кувшинова, Указом Президента РФ № 702 предоставлено право обратиться с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства, изъявившим желание переехать в Российскую Федерацию по мотивам непринятия реализуемой этими государствами политики, навязывающей деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям. Сотрудники Управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по Самарской области готовы оказывать содействие иностранным гражданам, выбирающим нашу страну для жизни, работы, реализации бизнес-проектов. Всего управлением выдано 26 разрешений на временное проживание иностранным гражданам.