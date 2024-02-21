Благодаря региональным и федеральным программам создаются современные условия для пациентов областного госпиталя для ветеранов войн

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За последние годы в Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн им. О.Г. Яковлева открыто первично-сосудистое отделение для пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения. В нем уже пролечено более 1000 пациентов. Кроме того, развивается гериатрическая служба, открыто отделение паллиативной медицинской помощи взрослому населению соматического профиля.

Также обновлено отделение медицинской реабилитации для участников специальной военной операции с нарушениями функций центральной нервной системы и пациентов других отделений – пролечено более 500 пациентов, в том числе 210 военнослужащих.

За последние пять лет в учреждение поставлено более 400 единиц медицинской техники, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательные, УЗИ аппараты, передвижной рентгеновский аппарат и оборудование для отделения реабилитации.

«При поддержке Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова в госпитале создано новое отделение медицинской реабилитации. Помощь оказываем участникам специальной военной операции с нарушением функции центральной нервной системы, а также пациентам из других отделений госпиталя, которым требуются реабилитационные процедуры. Проведен капитальный ремонт отделения, закуплено более 100 единиц современного оборудования. Специалисты проводят полный комплекс мероприятий медицинского и психологического характера для восстановления функций организма пациентов. За время работы отделения реабилитации мы пролечили порядка 500 человек, среди которых участники спецоперации и члены их семей, а также пациенты с острыми нарушениями мозгового кровообращения», — рассказал начальник госпиталя Александр Каширин.

Врио заместителя министра здравоохранения Самарской области Денис Бутолин с рабочим визитом посетил госпиталь, совместно с начальником госпиталя ознакомился с работой подразделений учреждения. Также в преддверии Дня Защитника Отечества Денис Бутолин поздравил с праздником участников специальной военной операции, которые сейчас проходят реабилитацию в медучреждении, поблагодарил их и передал памятные подарки от главы региона Дмитрия Азарова.

«Мы благодарны и признательны Вам за мужество и героизм, исполнение долга по защите нашей родины. Желаем всем скорейшего восстановления, а мы со своей стороны окажем всю необходимую медицинскую, реабилитационную и психологическую помощь и поддержку», — отметил Денис Бутолин.

В завершении встречи он поблагодарил коллектив госпиталя за их профессионализм и заботу, которые помогают в восстановлении пациентов и вручил награды специалистам учреждения.

Фото: Министерство здравоохранения Самарской области