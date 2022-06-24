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Благодаря нацпроекту обновляются подразделения Сергиевской больницы

24 июня 2022 13:43
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Благодаря нацпроекту обновляются подразделения Сергиевской больницы

В Сергиевском районе ведется капитальный ремонт в здании поликлиники по адресу ул. Ленина, 94, а также строительство нового клинико-диагностического корпуса. Заместитель министра - руководитель департамента фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения областного минздрава Асланбек Майрамукаев вместе с главным врачом центральной районной больницы Сергеем Бородулиным проконтролировал ход работ. Обновление подразделений ведется в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения. 

Модернизация первичного звена здравоохранения реализуется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова проводится активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий оказания медицинской помощи. 

Капитальный ремонт в поликлиническом отделении Сергиевской больницы начался весной 2022 года. В настоящее время выполняется ремонт фасада здания, в ближайшее время начнется монтаж системы отопления. 

Новый корпус для размещения клинико-диагностического отделения больницы будет построен с использованием быстровозводимых модульных конструкций. 

По словам главного врача учреждения, в подразделении будут сосредоточены широкие возможности для оказания специализированной медицинской помощи как на амбулаторном, так и на стационарном этапах. Оно будет оснащено новым современным оборудованием, том числе тяжелым – цифровым рентген-аппаратом, маммографом, флюорографом, аппаратом компьютерной томографии, ультразвуковым оборудованием, аппаратами функциональной диагностики и другой медицинской техникой. 

Заместитель министра отметил, что в рамках национального проекта «Здравоохранение» в регионе ведется системная работа по укреплению медицинской инфраструктуры муниципальных районов. 

«В этом году также планируется строительство подразделений центральных районных больниц в трех районах области – Красноярском, Кинель-Черкасском, Похвистневском, — отметил Асланбек Майрамукаев. — Кроме того, в целях повышения доступности медицинской помощи для жителей будут возведены 17 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, офисов врачей общей практики. В 42 подразделениях медицинских организаций будет проводиться капитальный ремонт.  Специалисты ведомства осуществляют постоянный контроль над качеством и темпами выполнения работ». 

В 2021 году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в Самарской области возведены 16 фельдшерско-акушерских пунктов, 6 офисов врачей общей практики, 4 врачебные амбулатории. В медицинские учреждения поступило 111 единиц автотранспорта, а также 889 единиц медтехники, в том числе 37 единиц «тяжелого оборудования».

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