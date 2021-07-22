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Бельгийские биологи обнаружили антибиотики, способные бороться с меланомой

22 июля 2021 20:08
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Ученые надеются, что результат их исследования даст вторую жизнь этой категории антибиотиков.

Бельгийские биологи обнаружили, что тигециклин и другие антибиотики, которые подавляют производство белков в бактериях, можно использовать для борьбы с ростом клеток меланомы, которые устойчивы к действию противораковых препаратов, передает ТАСС. Результаты исследования опубликовал Journal of Experimental Medicine.

"Эти антибиотики уничтожают множество раковых клеток, стойких к действию химиотерапии. Благодаря этому можно выиграть время на использование иммунотерапии, чтобы уничтожить остальные части опухоли. В нашем случае это продлило жизнь или даже излечило мышей с новообразованиями, на которые не действовали другие лекарства", – рассказала Элеонора Леуччи, доцент Лёвенского католического университета (Бельгия) и один из авторов исследования.

Леуччи и ее коллеги обратили внимание, что у подобных "неуязвимых" клеток есть одна общая черта. Их митохондрии, главные клеточные энергостанции, постоянно находятся в активном состоянии. Из-за этого раковым клеткам удается избегать действия большинства существующих лекарств, которые могли бы подавлять их размножение.

Поскольку митохондрии несколько сотен миллионов лет назад были симбиотическими бактериями, которые жили внутри клеток первых простейших, ученые предположили, что в раковых клетках их можно подавить антибиотиками, которые мешают производству белков внутри бактерий.

Ученые имплантировали нескольким мышам культуры клеток меланомы, а затем попытались подавить их рост антибиотиками тигециклином и доксициклином, которые негативно влияют на работу бактериальных рибосом – главных "белковых фабрик" микробов. Оказалось, что тигециклин в несколько раз замедлил рост опухоли у большинства грызунов. Это продлило им жизнь на десятки или сотни дней в зависимости от подвида меланомы, а у нескольких особей полностью остановил его.

Похожие результаты ученые зафиксировали при наблюдениях за здоровьем одного из носителей меланомы, который принимал доксициклин во время курса химиотерапии. После того, как тот начал принимать антибиотик вместе с остальными лекарствами, опухоль полностью исчезла, несмотря на то, что в прошлом препараты на нее не действовали.

Ученые надеются, что результат их исследования даст вторую жизнь этой категории антибиотиков. В результате может появиться комбинрованная терапия меланомы, которая может действовать на все разновидности рака кожи и спасать жизни пациентов, которых в недавнем прошлом считали безнадежными.

 

Фото:   соцсети

Теги: лечение меланома ученые

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