Прокурор и бизнес-омбудсмен провели консультационный приём для резидентов Жигулевской долины

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В технопарке «Жигулевская долина» прошёл консультационный приём предпринимателей прокурором г.о. Тольятти Александром Диденко и уполномоченным по защите прав предпринимателей Самарской области Эдуардом Харченко.

Такие встречи проводятся регулярно и приносят положительные результаты. Эльвис Джалилов, генеральный директор ООО «Единый центр интеллектуальной собственности» – компании-резидента технопарка «Жигулёвская долина», вручил Александру Николаевичу Диденко благодарственное письмо.

«По итогам прошлого приёма были приняты реальные меры, в результате которых лицо, нарушающее интеллектуальные права, было привлечено к административной ответственности, – рассказал Эльвис Джалилов. – Мы от лица представителей креативных индустрий выразили благодарность Александру Николаевичу за содействие в пресечении нарушений авторских прав. Считаем, что своевременный надзор за соблюдением законодательства в сфере интеллектуальной собственности играет ключевую роль в создании благоприятной среды для творчества и инноваций жителей нашего г. Тольятти».

Тематика обсуждаемых тем охватывала разные сферы: законность возбуждения уголовного дела и умышленное затягивание его рассмотрения, экономические аспекты и поддержка бизнеса, вопросы гражданского процессуального права и другие. По всем поднятым вопросам были даны компетентные разъяснения, часть из них сразу взята в работу.

«Совместная работа показала, что на сегодняшний день уровень доверия у бизнеса к органам прокуратуры намного выше, чем это было на первых встречах, – отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей Самарской области Эдуард Харченко. – Бизнес открыто говорит о своих проблемах. Я очень надеюсь, что и дальнейшая работа совместно с прокуратурой позволит предпринимателям рассказывать о нерешённых вопросах. Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей всегда готов включиться в работу. Эта совместная работа нацелена на рост экономики и беспроблемного ведения бизнеса на территории Самарской области».

Консультационные встречи с представителями прокуратуры региона проводятся в «Жигулёвской долине» регулярно. Прийти на приём могут не только резиденты технопарка, но и предприниматели города. Следите за анонсами на наших информационных ресурсах.