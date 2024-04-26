Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская область лидирует по количеству площадок «Диктанта Победы» среди всех регионов РФ
Принять участие в субботнике смогут все желающие.
27 апреля Самарская область примет участие во Всероссийском субботнике
Движение по дороге будет осуществляться по реверсивной схеме. 
«РКС-Самара»: частичное перекрытие Волжского проспекта
Которая в этом году посвящена детской литературе и кинофильмам для детей о Великой Отечественной войне.
Юных жителей региона приглашают принять участие во всероссийской акции «Летопись сердец»
Больше всего трафика в мобильных приложениях Москвы, Санкт-Петербурга и Ставрополя, следует из данных билайн.аналитики.
За год увеличился интерес к изучению английского языка
Правительство предложило разрешить приставам применять оружие против должников
Правительство предложило разрешить приставам применять оружие против должников
Максимальные сбросы воды на Жигулевской ГЭС намечены на 26 и 27 апреля
Максимальные сбросы воды на Жигулевской ГЭС намечены на 26 и 27 апреля
Прокурор и бизнес-омбудсмен провели консультационный приём для резидентов Жигулевской долины
Прокурор и бизнес-омбудсмен провели консультационный приём для резидентов Жигулевской долины
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.13
-0.38
EUR 98.71
-0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
27 апреля Самарская область примет участие во Всероссийском субботнике
Открыта регистрация для посещения экспозиции музейного состава «Поезд Победы» в Самаре
СГИК  примет Межрегиональный фестиваль-конкурс «Вёснушка-весна»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

За год увеличился интерес к изучению английского языка

26 апреля 2024 14:13
86
Больше всего трафика в мобильных приложениях Москвы, Санкт-Петербурга и Ставрополя, следует из данных билайн.аналитики.

Интерес к изучению английского вырос на 6%, а трафик в соответствующих мобильных приложениях увеличился на 11% в первом квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Таковы результаты исследования данных интернет-трафика пользователей, проведенного онлайн-школой английского языка Skyeng и исследовательским сервисом билайн.аналитика к Международному дню английского.

По данным Skyeng, изучением английского языка стали больше интересоваться на 6% год к году. Среди взрослых пик интереса зафиксировали в январе текущего года, сравнительно с январем 2023 года он вырос на 14%. Наибольший прирост показала детская аудитория: за год интерес детей к языковым продуктам увеличился на 70%.

За прошедший год число пользователей, выбирающих разговорные форматы, увеличилось вдвое, а популярность разговорных курсов увеличилась на 55%. При этом спрос на занятия в формате один на один с педагогом снизился на 21%. Растет запрос на обучение в смешанных форматах: занятие с преподавателем, разбор кейсов по своей специальности, self-study в приложении или чат-ботах. 

Общий трафик в мобильных приложениях по изучению английского языка год к году вырос на 11%. Наибольший интерес к обучению наблюдался в марте текущего года: он увеличился на 64% по сравнению с 2023 годом. Мужчины чуть чаще, чем женщины, изучают английский язык: 54% против 46%. В основном этим занимаются пользователи в возрасте от 35-40 (24%) и 30-35 лет (23%).

«У людей появилось больше свободного времени, которое они готовы уделять обучению. Интенсивность обучения значительно выросла за прошедший год, подобный показатель мы видели только в 2020 году, когда люди сидели дома, в связи с ковидными ограничениями. Помимо этого мы видим, что изменился запрос учеников: в 2022 году было востребовано изучение английского для конкретных профессий, а в прошедшем году восстановился спрос на английский для жизни» —сказал Антон Макаров, академический менеджер продукта онлайн-школы Skyeng.

Больше всего трафика в мобильных приложениях Москвы, Санкт-Петербурга и Ставрополя, следует из данных билайн.аналитики. При этом жители Ставрополя выбились в тройку лидеров за первый квартал 2024 года и сместили пользователей из Казани с третьего на пятое место. Рейтинг по регионам с самым активным трафиком в приложениях по изучению английского языка в первом квартале 2024 года выглядит следующим образом: Ставрополь, Краснодар, Казань, Ростов-на-Дону, Саратов, Грозный, Владивосток, Уфа.

 

Фото:   freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Максимальные сбросы воды на Жигулевской ГЭС намечены на 26 и 27 апреля
26 апреля 2024  13:55
Максимальные сбросы воды на Жигулевской ГЭС намечены на 26 и 27 апреля
115
Клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» получат квитанции с ежегодной корректировкой за 2023 год
26 апреля 2024  12:43
Клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» получат квитанции с ежегодной корректировкой за 2023 год
134
Самарская область вместе со всей Россией примет участие акции «Бессмертный полк» в мультиформатном режиме
26 апреля 2024  12:05
Самарская область вместе со всей Россией примет участие акции «Бессмертный полк» в мультиформатном режиме
257
В этом году акция  «Бессмертный полк» в Самаре будет проходить в онлайн-формате
26 апреля 2024  10:25
В этом году акция  «Бессмертный полк» в Самаре будет проходить в онлайн-формате
187
В настоящее время в центре работает 550 человек, в перспективе здесь будет трудится более 1300 специалистов. 
25 апреля 2024  20:41
Дмитрий Азаров принял участие в открытии распределительного центра в Волжском районе
341
Весь список