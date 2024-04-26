В поселке Кинельского района горел мусор

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25 апреля в 21 час 5 минут на пункт связи поступило сообщение о том, что в нескольких километрах от поселка Георгиевка Кинельского муниципального района над полями поднимается дым. По прибытии на место пожара в 21 час 15 минут было установлено, что горит мусор на площади 60 квадратных метров. В 21 час 40 минут пожар был локализован, в 22 часа 10 минут – объявлена ликвидация открытого горения. На тушение пожара были поданы 2 ствола «Б». В тушении пожара принимали участие 10 человек личного состава и 3 единицы техники. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"