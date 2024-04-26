Правительство предложило разрешить приставам применять оружие против должников

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Приставам могут разрешить применять силу, спецсредства и оружие при задержании должников, оказывающих сопротивление. Соответствующий законопроект правительство РФ внесло в Госдуму, пишет Ура.ру.

«Законопроектом предусматривается возможность применения сотрудником огнестрельного оружия в случае задержания лица, застигнутого при совершении деяния, содержавшего признаки тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни, здоровья или собственности, и пытающегося скрыться, если иными средствами задержать это лицо не представляется возможным», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованному на портале Госдумы. Инициатива зарегистрирована и направлена председателю парламента.