Автопарк Самарской поликлиники №13 пополнили новые автомобили неотложной помощи

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Новый автотранспорт, приобретенный благодаря национальному проекту «Здравоохранение», помогает специалистам Самарской городской поликлиники №13 оказывать медицинскую помощь жителям на дому и транспортировать анализы в лабораторию.



Всего в автопарке поликлиники 22 автомобиля, распределённые между 13 подразделениями.

«Автомобили существенно повышают доступность оказания медпомощи маломобильным пациентам и людям преклонного возраста, нуждающихся в систематическом наблюдении. С их помощью врачи общей практики, терапевты и узкие специалисты консультируют пациентов на дому», – рассказала главный врач поликлиники №13 Анна Кравец.



За последние два года поликлиника получила 4 новых автомобиля в рамках нацпроекта.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В 2024 году в учреждения первичного звена здравоохранения региона поставлены 97 новых машин.

Фото: минздрав СО