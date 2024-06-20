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Автопарк Самарской поликлиники №13 пополнили новые автомобили неотложной помощи

20 июня 2024 14:57
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За последние два года поликлиника получила 4 новых автомобиля в рамках нацпроекта.

Новый автотранспорт, приобретенный благодаря национальному проекту «Здравоохранение», помогает специалистам Самарской городской поликлиники №13 оказывать медицинскую помощь жителям на дому и транспортировать анализы в лабораторию.

Всего в автопарке поликлиники 22 автомобиля, распределённые между 13 подразделениями.

«Автомобили существенно повышают доступность оказания медпомощи маломобильным пациентам и людям преклонного возраста, нуждающихся в систематическом наблюдении. С их помощью врачи общей практики, терапевты и узкие специалисты консультируют пациентов на дому», – рассказала главный врач поликлиники №13 Анна Кравец.

За последние два года поликлиника получила 4 новых автомобиля в рамках нацпроекта.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В 2024 году в учреждения первичного звена здравоохранения региона поставлены 97 новых машин.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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