Автопарк Клявлинской ЦРБ пополнили новые автомобили

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В августе этого года автопарк Клявлинской центральной районной больницы пополнили новые автомобили. 4 машины на базе «Лада-Гранта», приобретенные в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения, помогают медработникам оперативно оказывать необходимую помощь жителям.



Новый санитарный автотранспорт стал большим подспорьем для специалистов участковой службы — врачей-терапевтов и врачей-педиатров.



«Автомобили используются для организации работы на участках: с их помощью наши специалисты посещают детей и взрослых на дому, осуществляют наблюдение за состоянием пациентов с хроническими заболеваниями, — отметила главный врач Клявлинской больницы Нурания Горбунова. — Мобильные бригады специалистов отправляются в отдаленные и малочисленные населенные пункты выезжают для оказания неотложной помощи, проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации».



По словам участкового врача-терапевта Людмилы Мазуриной, новые автомобили позволили оптимизировать, ускорить процесс оказания медицинской помощи.



«Закрепление новых автомобилей за подразделениями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, значительно сократило время обслуживания вызовов на дому, что особенно важно в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, — рассказала Людмила Ивановна. — На новых машинах мы совершили более 150 выездов для оказания первичной медико-санитарной помощи, посетили более 180 пациентов для проведения профилактических осмотров и диспансеризации на дому».



В этом году в рамках регионального проекта автопарк Клявлинской больницы пополнит еще один автомобиль марки «Лада Ларгус». Всего в медучреждения Самарской области поступит 141 единица автотранспорта.

Фото: минздрав СО