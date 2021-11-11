Армен Бенян напомнил самарцам, кто сможет привиться "Спутником Лайт" в ноябре 2021 года

75

Вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" предназначена только для ревакцинации. Об этом напомнил жителям Самарской области глава регионального Минздрава Армен Бенян во время прямого эфира в ЦУР 63.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян рассказал, что сейчас в губернии более 200 тысяч доз запаса вакцины "Спутник V", около 4000 доз "ЭпиВакКороны" и чуть больше 700 доз "КовиВака".

"Все поставки во все регионы осуществляет один поставщик, все стараются работать в быстром режиме. Но не так просто угадать настроение граждан, которые выбирают ту или иную вакцину".

Также Армен Бенян напомнил, что Минздрав России рекомендует изначально делать двухкомпонентную прививку, а "Спутник Лайт" должен использоваться только при повторной вакцинации.

"Не нужно ждать ничего другого, просто прививайтесь тем, что есть. Даже для ревакцинации - тем более мы говорим о людях, которые уже убедились в действенности вакцины".

Фото: ЦУР63/СОВА