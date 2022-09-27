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Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян встретился с представителями Ассамблеи женщин-руководителей России.



В мероприятии приняли участие президент Ассамблеи женщин-руководителей России Людмила Хохлачева, члены ассамблеи - директор Самарского областного медицинского центра «Династия» Ольга Тюмина, представитель Общественного совета при министерстве здравоохранения Самарской области, директор по развитию Семейной клиники КОСМА Надежда Космирова.



Людмила Хохлачева рассказала, что работа Общероссийской Общественной Организации "Ассамблея женщин-руководителей» ведётся под патронажем Совета Федерации и Государственной Думы РФ. Среди участников организации — представители всех 85 субъектов России. Представителем от Самарской области в Общероссийской Общественной Организации является депутат Самарской Губернской Думы, председатель Комитета Самарской Губернской Думы по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина.



«Я рада нашему знакомству, — отметила Людмила Львовна. – Успела познакомиться с коллегами, у вас работают замечательные доктора. Хотелось бы продолжить наше сотрудничество. В нашей организации активно работают многие регионы страны. Ассамблея позволяет обмениваться опытом, мнениями, проводить круглые столы для более тесного знакомства. Женщины активно участвуют в социально-экономическом развитии каждого региона и государства в целом».



Ольга Тюмина в 2022 году была награждена медалью и дипломом победителя Всероссийского конкурса «Женщина лидер XXI века». Также Ольга Шелест и Надежда Космирова стали лауреатами этого Всероссийского конкурса.



Армен Бенян выразил уверенность, что активное участие женщин в совершенствовании системы оказания медицинской помощи населению, научной работе, общественной деятельности способствует решению актуальных социально-экономических проблем, реализации национальных проектов во всех сферах жизни общества. Руководитель ведомства обсудил с представителями общественной организации планы и возможности участия руководителей сферы здравоохранения из Самарской области в конкурсе в 2023 году, сообщает пресс-служба минздрава СО.

Фото: минздрав СО