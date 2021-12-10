Армен Бенян вручил Почетные грамоты ведомства сотрудникам детского отделения Самарской медсанчасти №2

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На оперативном совещании министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян наградил Почетными грамотами ведомства врачей-педиатров Самарской медико-санитарной части № 2 за добросовестный труд и профессиональное мастерство.

Среди награжденных – заведующие отделений — врачи-педиатры – Надежда Ларькина и Марина Соколова, старшие медицинские сестры медсанчасти Галина Харченко и Нина Янкина.

В конце ноября неподалеку от медучреждения в ДТП пострадал подросток. Очевидцы вызвали скорую к месту аварии, но первыми на помощь прибежали сотрудники детской поликлиники. Они оказали ребенку первую помощь, не давали ему терять сознание, а затем передали пострадавшего сотрудникам скорой помощи.

«Отрадно, что есть такая готовность наших медработников к оказанию неотложной помощи – это ключевое направление любого профиля. В медицине многое определяют порой не передовые методики и технологии, а люди, которые верны своему призванию и не раздумывая придут на помощь человеку в беде. Это самое главное качество медицинского работника».

Министр поблагодарил врачей и медицинских сестер за отличную работу и призвал всех следовать их достойному примеру.

Фото: pixabay