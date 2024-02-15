 Армен Бенян с рабочим визитом посетил Самарскую городскую поликлинику № 4

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Армен Бенян и первый заместитель председателя Самарской Губернской Думы Марина Антимонова с рабочим визитом посетили Самарскую городскую поликлинику № 4.



Совместно с врио заместителя министра здравоохранения Денисом Бутолиным, главным врачом Юрием Чернышовым ознакомились с работой подразделения на улице Физкультурной. Специалисты посетили отделение медицинской профилактики, диагностические кабинеты, где по нацпроекту "Здравоохранение" установлено новое оборудование – маммограф, рентгеновский комплекс и эндоскопическое оборудование.

Поликлиника оказывает помощь жителям Кировского района –более 87000 человек. В ее структуре 7 подразделений. Армен Бенян поручил специалистам ведомства в этом году оснастить отделения поликлиники аппаратами холтеровского мониторирования и проработать вопрос поставки нового передвижного флюорографа в следующем году.



О том, как за последние годы обновляется материально-техническая база учреждения, на встрече с коллективом рассказал главвврач поликлиники:

- поставлено современное оборудование - система эндоскопической визуализации, маммограф, цифровой рентген-аппарат, ультразвуковая система, ЛОР-установка, авторефрактометры и др.

- для повышения оперативно мобильных медицинских бригад обновился автопарк - поставлены 9 автомобилей

- проведен капитальный ремонт входной зоны педиатрических отделений № 1, № 2, поликлинического отделения № 1

- создан единый контакт-центр.



"Первичному звену здравоохранения на государственном уровне уделяется самое пристальное внимание. И вчера Президент Владимир Владимирович Путин сказал, что модернизация первичного звена продолжится. А значит мы получим ресурсы и продолжим улучшать медицинскую инфраструктуру. Создание условий для работы специалистов так же важно, как и повышение доступности и качества медицинской помощи для пациентов. Развитие амбулаторного звена - одна из самых значимых задач отрасли. Необходимо улучшить качество и увеличить количество профилактических мероприятий, обеспечить раннее выявление заболеваний, а значит своевременное оказание специализированной медпомощи и сохранение здоровья и жизни нашим пациентам. Медицинский работник сочетает функции и врача, и учителя, наставника. Просветительская миссия заключается в том, что медицинский работник должен быть примером для населения, развивать культуру профилактики, вакцинации и здоровьесберегающего поведения", - отметил Армен Бенян.



Руководитель ведомства поблагодарил коллектив поликлиники за работу во благо здоровья жителей и вручил награды сотрудникам.

Фото: минздрав СО