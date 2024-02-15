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 Армен Бенян с рабочим визитом посетил Самарскую городскую поликлинику № 4

15 февраля 2024 19:59
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Ознакомились  с работой подразделения на улице Физкультурной.

 Армен Бенян  и первый заместитель председателя Самарской Губернской Думы Марина Антимонова с рабочим визитом посетили Самарскую городскую поликлинику № 4. 

Совместно с врио заместителя министра здравоохранения Денисом Бутолиным, главным врачом Юрием Чернышовым ознакомились  с работой подразделения на улице Физкультурной. Специалисты  посетили отделение медицинской профилактики, диагностические кабинеты, где  по нацпроекту "Здравоохранение"  установлено новое оборудование – маммограф, рентгеновский комплекс и эндоскопическое оборудование.  
Поликлиника оказывает помощь жителям Кировского района –более 87000 человек.  В ее структуре 7 подразделений. Армен Бенян поручил специалистам ведомства  в этом году оснастить  отделения поликлиники аппаратами холтеровского мониторирования и проработать вопрос  поставки нового передвижного флюорографа в следующем году.

О том, как  за последние годы обновляется материально-техническая база учреждения, на встрече с коллективом рассказал главвврач поликлиники:

- поставлено современное оборудование - система эндоскопической визуализации, маммограф, цифровой рентген-аппарат, ультразвуковая система,  ЛОР-установка, авторефрактометры и др. 
- для повышения оперативно мобильных медицинских бригад обновился   автопарк  - поставлены 9 автомобилей 
- проведен  капитальный ремонт входной зоны педиатрических отделений № 1, № 2, поликлинического отделения № 1
- создан единый контакт-центр.

"Первичному звену здравоохранения  на государственном уровне  уделяется самое пристальное внимание. И  вчера Президент Владимир Владимирович Путин сказал, что   модернизация первичного звена  продолжится. А значит мы получим ресурсы и продолжим улучшать медицинскую инфраструктуру. Создание условий для работы специалистов так же важно, как  и повышение доступности и  качества медицинской помощи  для пациентов.  Развитие амбулаторного  звена - одна из самых значимых задач отрасли.  Необходимо улучшить качество и увеличить количество профилактических мероприятий,  обеспечить раннее выявление заболеваний, а значит своевременное оказание специализированной медпомощи и сохранение здоровья  и жизни нашим пациентам. Медицинский работник сочетает функции и врача, и учителя, наставника.  Просветительская миссия заключается в том, что медицинский работник должен быть примером для населения, развивать   культуру профилактики, вакцинации   и здоровьесберегающего поведения", - отметил Армен Бенян.

Руководитель ведомства поблагодарил коллектив поликлиники за работу во благо здоровья жителей и  вручил награды сотрудникам.

 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
Ознакомились  с работой подразделения на улице Физкультурной.
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