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Врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян с рабочим визитом посетил Тольятти.



Руководитель ведомства проконтролировал работу подразделений городской клинической больницы № 2 им. В.В. Баныкина.



Совместно с врио заместителя министра здравоохранения Денисом Бутолиным, главным врачом учреждения Виталием Сибряевым посетили Региональный сосудистый центр. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение", который реализуется по решению Президента России Владимира Путина, центр оснащен современным оборудованием - аппаратами КТ и МРТ, ангиографическим комплексом, УЗИ-аппаратами, оборудованием для ранней реабилитации пациентов после перенесенного инсульта. Со специалистами обсудили эффективность работы медтехники, организацию плановых и экстренных вмешательств пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, расширение высокотехнологичных видов медицинской помощи.



На встрече с коллективом Виталий Сибряев рассказал о достижениях за последние годы:

- современные условия созданы в региональном сосудистом центре

- выполнен капитальный ремонт отделений

- с 2022 года специалисты выполняют КТ-коронароангиографию пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями

- за 5 лет штат учреждения пополнили 27 врачей и 57 медицинских сестер

- проведено более 900 телемедицинских консультаций

- только за 2023 год в учреждении было оформлено почти 58 тысяч структурированных электронных медицинских документов 13 видов



Также на совещании обсудили планы по развитию больницы, вопросы цифровой трансформации здравоохранения.



«Цифровая трансформация здравоохранения, внедрение в работу всех отделений стационаров медицинских информационных систем – одна из значимых задач на этот год. В больнице имени Баныкина организован бесшовный процесс информационного взаимодействия в электронном виде при оказании медицинской помощи между всеми структурными подразделениями, осуществляется ведение электронной истории болезни. К центральному архиву медицинских изображений подключены 9 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования, включая КТ, МРТ и ангиографы, результаты исследований которых сохраняются в электронном виде и при необходимости доступны для последующего получения второго мнения и телемедицинской консультации, - отметил Армен Бенян. - Сегодня мы посмотрели, как в учреждении выстроена работа по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Основной результат и показатель – это снижение смертности. И мы отмечаем вклад вашей больницы в снижение госпитальной летальности от инфаркта миокарда и от инсульта. Благодарю всех специалистов за сбережение здоровья и жизни наших пациентов. Мы вместе должны продолжать работать на опережение».



В завершении встречи руководитель ведомства вручил награды сотрудникам больницы.

Фото: минздрав СО