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«Большой этнографический экзамен»: Самарская область приглашает стать участником XI Международной просветительской акции

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С 3 по 12 ноября 2026 года во всех регионах России и ряде зарубежных стран пройдёт XI Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант».

С 3 по 12 ноября 2026 года во всех регионах России и ряде зарубежных стран пройдёт XI Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Организатором выступает Федеральное агентство по делам национальностей при поддержке Министерства культуры РФ, Россотрудничества и Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН.
«Большой этнографический диктант» - это не школьный диктант в привычном смысле, а тест из 30 вопросов об истории, культуре, традициях и быте народов, проживающих в России. На решение отводится 45 минут, максимальный балл - 100. Для участников до 16 лет предусмотрена упрощённая версия из 20 вопросов. Специально подготовиться к диктанту практически невозможно - нужен широкий кругозор. У каждого вопроса будет четыре варианта ответа и, если включить логику, то правильный ответ найдется.
Самарская область традиционно входит в число лидеров по активности участия. В 2025 году регион занял второе место среди субъектов с численностью населения свыше 3 млн человек - диктант написали 179 182 жителя области. Это подтверждает высокий интерес самарцев к этнокультурному многообразию страны.
Принять участие можно очно на специально организованных площадках в регионе или онлайн. В 2026 году, объявленном Годом единства народов России, участники специальной военной операции и представители разных национальностей зададут вопросы в видеоформате — это станет важным акцентом акции.
Результаты «Большого этнографического диктанта» будут подведены 12 декабря 2026 года, в День Конституции Российской Федерации. Каждый участник получит именной сертификат с указанием личных результатов.
Присоединяйтесь к «Большому этнографическому экзамену»! Проверьте свои знания о народах России, поддержите Самарскую область и станьте частью масштабного просветительского проекта. 
Подробности на официальных ресурсах акции мирэтно.рф и Дома дружбы народов Самарской области.

 

Фото – мирэтно.рф

Теги: Самара

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