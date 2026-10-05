В ГАИ Волжского района прошёл День открытых дверей для учеников 5 класса

Госавтоинспекторы Самарской области познакомили школьников с особенностями своей профессии и напомнили им правила дорожного движения.

В Госавтоинспекции Волжского района прошёл День открытых дверей для учеников 5 класса.

Мероприятие организовано с целью формирования у ребят навыков безопасного поведения на дороге и повышения уровня правовой грамотности несовершеннолетних.

Полицейские напомнили детям, как правильно переходить проезжую часть, на что важно обращать внимание вблизи перекрёстков, а также объяснили значимость использования световозвращающих элементов в условиях недостаточной видимости.

Полицейские напомнили ребятам, что использование наушников или телефона во время пересечения дороги может привести к тяжёлым последствиям, и призвали ребят всегда сохранять внимательность вблизи проезжей части.

Мальчишки и девчонки закрепили полученные знания, участвуя в интерактивных заданиях: разбирали типичные дорожные ситуации, учились замечать потенциальные опасности и отрабатывали чёткий алгоритм безопасного перехода улицы.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции рассказали ребятам о целях и задачах своей работы и преимуществах службы в органах внутренних дел. Большой интерес у детей вызвала демонстрация устройства патрульного автомобиля Госавтоинспекции.

В завершение мероприятия школьникам вручили памятки по дорожной безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области