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Армен Бенян посетил Тольяттинскую городскую больницу №4

15 июня 2022 16:26
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На базе Тольяттинской больницы №4 в период пандемии новой коронавирусной инфекции был развернут инфекционный госпиталь.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян посетил Тольяттинскую городскую больницу №4. Вместе с главным врачом учреждения Сергеем Тетюшкиным он осмотрел отделения больницы, встретился с коллективом, поздравил сотрудников с наступающим профессиональным праздником – Днем медицинского работника.

На базе Тольяттинской больницы №4 в период пандемии новой коронавирусной инфекции был развернут инфекционный госпиталь, который  функционировал с  мая 2020 года. За этот период было оборудовано до 300 коек, пролечено  свыше 6500 пациентов. В штатный режим больница вернулась 30 апреля этого года. Сейчас лечебное учреждение оказывает квалифицированную медицинскую помощь по профилям: терапия, оториноларингология, ревматология, хирургия, включая комбустиологию, неврология, травматология и ортопедия, анестезиология и реаниматология.

Министр поблагодарил всех сотрудников больницы за работу в инфекционном госпитале, которая велась надежно и профессионально в течение двух лет, поздравил с праздником.

«И лично я, и министерство здравоохранения, и руководство области оценивает вашу работу очень высоко, — подчеркнул Армен Бенян, обращаясь к коллективу. — Вы взяли на себя очень большой пласт работы. В самые пиковые дни  пандемии количество перепрофилированных коек в регионе достигало 8,5 тысяч. Но все вместе мы выстояли и извлекли должные уроки из этого сложнейшего периода».

Глава ведомства отметил, что один из главных уроков пандемии — это быстрая трансформация, умение оперативно решать  новые  задачи.

«Заболеваемость коронавирусной инфекцией сейчас невысокая  и важно активизировать  прививочную кампанию. И в этом мы возлагаем большие надежды  и на стационарное звено, — отметил министр. — В стационаре есть время поговорить с пациентом, убедить его в необходимости вакцинации. Поэтому мы ставим перед вами новую задачу — работать с пациентами, которые находятся на лечении под вашим вниманием. Рекомендуйте им вакцинацию от COVID-19, разъясняйте вопросы вакцинации».

Также на встрече  обсудили вопросы по обновлению учреждения, совершенствованию материально-технической базы, сообщает пресс-служба минздрава СО.

 

Фото из открытых источников

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