Армен Бенян посетил паллиативное отделение педиатрического корпуса больницы им. В.Д. Середавина

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Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян с рабочим визитом посетил паллиативное отделение педиатрического корпуса Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина.



Совместно с главным врачом больницы Сергеем Пушкиным, специалистами отделения и руководителем благотворительного фонда «ЕВИТА» Ольгой Шелест министр посетил палаты, пообщался с родителями и юными пациентами.



«Нам доступны все необходимые препараты, в кратчайшие сроки проводят нужные обследования. Без очереди за 3 дня мы прошли полный чек-ап, в который входило все от ЭКГ и заканчивая МРТ. За это огромное спасибо всем», - рассказала мама одного из пациентов.



Самое главное для родителей – быть в курсе всего, что происходит с их ребенком, ведь получение паллиативного статуса сопряжено с переживаниями. Министр обратил особое внимание на этот вопрос.



«Относятся к нам очень внимательно, учитывают все наши пожелания. Мы знаем план лечения, и все сложные для нашего понимания медицинские моменты объясняют доступным языком. Мы благодарны за такое отношение»,- поделилась Юлия, чей сын проходит лечение в отделении.



В рамках встречи с медработниками отделения и администрацией больницы обсудили:

- вопросы установки гастростом детям, имеющим индивидуальные особенности

- обеспечение детей аппаратами для эффективного откашливания

- возможность оснащения отдельным реанимобилем для организации госпитализации пациентов в отделение

- планы на дальнейшее развитие отделения паллиативной помощи.



«Коллеги, благодарю вас за работу и вклад в обеспечение качества жизни маленьких пациентов. Вы занимаетесь важным направлением, в котором помимо профессиональных качеств многое зависит от состояния души. Персонифицированный подход и ваша забота помогают разрабатывать оптимальную программу лечения для каждого ребенка»,- отметил руководитель ведомства.

Фото: минздрав СО