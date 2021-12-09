Армен Бенян посетил несколько объектов здравоохранения Кошкинского района

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8 декабря состоялась рабочая поездка министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна в Кошкинский район.

Программа визита включала в себя посещение нескольких объектов здравоохранения. Вместе с главой муниципального района Кошкинский Юрием Горяиновым и исполняющей обязанности главного врача Кошкинской центральной районной больницы Диной Корчагиной глава ведомства побывал в фельдшерско-акушерском пункте села Шпановка, возведенном в 2019 году в рамках национального проекта «Здравоохранение». Министр осмотрел ФАП, обсудил с фельдшером и жителями села, как организована вакцинация населения. Глава сельского поселения Шпановка Виктория Горланова пояснила, что к решению этого вопроса подключилась и сельская администрация, которая вместе с фельдшером ведет разъяснительную работу среди односельчан, выезжает на дом к жителям, живущим на окраинах села, убеждает пройти вакцинацию для профилактики COVID-19 и гриппа.

Посещение Кошкинской центральной районной больницы Армен Бенян начал с осмотра детской поликлиники и общения с педиатрами. В 2019 году поликлиника была модернизирована в рамках нацпроекта по принципам бережливого производства. Была отремонтирована входная группа, кабинеты, холлы, появились игровая, комната для кормления малышей. Оборудован вход для маломобильных граждан.

Затем министр ознакомился с материально-технической базой больницы, работой медицинского оборудования, полученного в текущем году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

«Мы уже получили по программе маммограф, электрокардиографы, а также аппаратуру для снятия холтеровского мониторирования, проверки функций внешнего дыхания, эндоскопическое оборудование, — пояснила и.о. главного врача Дина Корчагина. – В ближайшее время поступит и другое оборудование, которым будут оснащаться вновь возводимые ФАПы и офисы врача общей практики. Так, после завершения внутренней отделки начнется оснащение ФАПа, возведенного в селе Большая Романовка, и ОВОП в селе Большое Ермаково, где завершается капитальный ремонт».

Ознакомившись с работой пункта вакцинации, министр обратил особое внимание коллег на необходимость защитить от новой коронавирусной инфекции старшее поколение.

«Жители старшего возраста во всем мире входят в группу риска по тяжелому течению инфекционных заболеваний, и этот риск возрастает, если пожилые страдают хроническими заболеваниями, — подчеркнул Армен Бенян. – В сельской местности проживает большое количество граждан «серебряного возраста». Наша задача – убедить их пройти вакцинацию и от COVID-19, и от гриппа, который также опасен своими осложнениями. Поэтому я желаю вам не снижать активности прививочной кампании».

Разговор о реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИЗ)» министр перевел в практическую плоскость, наблюдая, как проходят телемедицинские консультации «Врач-пациент», которые вела врач-терапевт Олеся Камалетдинова, наблюдающая пациентов, которые лечатся от новой коронавирусной инфекции на дому.

Затем состоялась встреча с коллективом Кошкинской ЦРБ. Коллеги обсудили с министром кадровые вопросы, внедрение цифровой медицины во все подразделения больницы, проведение вакцинации населения района, передает пресс-служба минздрава СО.

Фото из открытых источников