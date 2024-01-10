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Армен Бенян: более 24 000 новорожденных охвачены расширенным неонатальным скринингом

10 января 2024 17:13
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Он позволяет диагностировать врожденные и наследственные заболевания до появления серьезных симптомов.

«В 2023 году расширенный неонатальный скрининг проведен 24 306 детям . Он позволяет диагностировать врожденные и наследственные заболевания до появления серьезных симптомов. Маленькие пациенты, у которых выявлены редкие наследственные заболевания, находятся на попечении фонда «Круг добра», созданного по поручению Президента РФ Владимира Владимировича Путина. Дети обеспечиваются необходимыми лекарствами и медицинским изделиями», - отметил руководитель ведомства.

Программа тестирования стартовала 1 января 2023 года.
Она включает исследования на 36 наследственных и врожденных заболеваний. В родильных отделениях у малышей на вторые сутки с момента рождения берётся капиллярная кровь из пятки. Материал направляется в специализированные лаборатории.

По итогам тестирования 450 детям из группы риска были проведены дополнительные исследования, из них :
у 4 детей подтвердился диагноз "спинальная мышечная атрофия". Все дети получают необходимую помощь
у 1 ребёнка подтвердился диагноз "первичный иммунодефицит". Малыш проходит лечение и находится под наблюдением врача-иммунолога. 1 ребёнок находится на специализированном питании с диагнозом "глутаровая ацидурия 1 типа".

«У нас выстроена трёхуровневая система акушерско-гинекологической помощи, проводится работа по совершенствованию оказания медпомощи беременным, роженицам, женщинам после родов и новорожденным на всех этапах. Особая роль в сбережении здоровья женщин и детей отводится первичному звену и специалистам женских консультаций. Внимательное медицинское сопровождение с ранних сроков беременности помогает предотвратить риски для мам и малышей. Проведение пренатального скрининга в первом триместре беременности позволяет на ранних сроках выявить хромосомную патологию у плода, а дальнейшее проведение расширенного неонатального скрининга новорожденных позволяет выявить генетические болезни и своевременно на доклинической стадии заболевания начать лечение», - подчеркнул Армен Бенян.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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