Александр Муравец: сегодня отмечается Международный день ходьбы

61

Главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Владимирович Муравец о пользе оздоровительной ходьбы:



- Одним из приоритетных направлений развития доступной физической активности, как средства профилактики хронических неинфекционных заболеваний, является оздоровительная ходьба (с палками и без).



В рамках межведомственного взаимодействия Самарский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики инициировал проекты, подаваемые некоммерческими организациями на конкурс Президентских грантов. Ряд этих проектов были поддержаны на федеральном и региональном уровне.



С участием сотрудников центра была разработана методика обучения навыкам оздоровительной ходьбы «Ходьба русских странников», подготовлено более 100 общественных инструкторов оздоровительной ходьбы, в 10 муниципальных районах Самарской области открыты маршруты оздоровительной ходьбы (терренкур-парки).



В настоящее время в области реализуется инфраструктурный проект, поддержанный Фондом Президентских грантов — «Большая Самарская Тропа» — создание пешеходного маршрута от Самары до Тольятти, который также курируют сотрудники центра общественного здоровья.



Специалисты учреждения регулярно проводят мастер-классы по популяризации оздоровительной ходьбы среди представителей НКО, волонтеров, студентов.



Сегодня прекрасная осенняя погода — хорошее время для долгих прогулок. Желаю всем легкой и приятной ходьбы!

Фото: ru.freepik.com