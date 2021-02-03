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Адреса прививочных кабинетов в Самарской области

3 февраля 2021 23:08
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В Самаре работают девять кабинетов.

Оперштаб СО сообщает адреса прививочных кабинетов:

 