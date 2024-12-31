8 советов самарского врача-кардиолога, как провести праздничные дни без вреда для сердечно – сосудистой системы

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Главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения Самарской области по г.о. Самара, заведующая кардиологическим отделением №23 Мария Скуратова:



"В продолжительные новогодние праздники нужно избегать переохлаждения, одеваться по погоде, больше гулять, а после прогулки согреваться горячими безалкогольными напитками, что поможет предотвратить спазм сосудов и образование тромбов. Это особенно актуально для пациентов с сердечно - сосудистыми заболеваниями.



Несколько рекомендаций, чтобы сохранить сердечно-сосудистую систему здоровой в праздничные дни:



На праздничном столе должно быть больше фруктов и овощей, а также минимум жирной пищи.



От майонеза лучше отказаться. Он вреден не только для поджелудочной железы, но и нагружает сердечно-сосудистую систему. Лучше заменить его на оливковое масло, а в качестве горячего выбрать диетическую рыбу и индейку.



Исключить продукты с большим количеством соли. Соленая пища располагает к большему потреблению жидкости, что приводит к гипертоническим кризам и обострению сердечно – сосудистых заболеваний.



В новогодние праздники не забывайте про приём лекарств. Пациенты с сердечно - сосудистыми заболеваниями должны регулярно принимать назначенные врачом препараты.



Больше гуляйте пешком и одевайтесь по погоде. Людям с ишемической болезнью сердца, которые перенесли инфаркт миокарда, низкая температура не благоприятна. Она может воздействовать на сердечно-сосудистую систему. В холодную погоду после прогулки добавьте горячее напитки, чтобы согреться, а также повлиять на коагуляцию крови и профилактировать тромбоз.



Помните: поход в баню после застолья опасен для сердечно-сосудистой системы. Лучше всего пойти в баню на следующий день, предварительно прогулявшись.



Количество алкоголя должно быть умеренное. Для пациентов с сердечно - сосудистыми заболеваниями допускается красное сухое вино в объеме не более 150 мл или 30 мл крепких напитков. Но лучше отказаться от алкоголя.



Откажитесь от употребления никотина. Курение оказывает одно из самых негативных влияний на деятельность сердечно-сосудистой системы



Когда человек принимает большое количество алкоголя, он не замечает этого. Но на следующий день самочувствие может резко ухудшиться.

Не забывайте про рекомендации, больше гуляйте и получайте положительные эмоции. Всех жителей Самарской области поздравляю с праздниками!"

Фото: минздрав СО