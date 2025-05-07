Я нашел ошибку
Главные новости:
Сейчас их личности устанавливают.
В Самарской области, в селе Старый Аманак, 7 мая при пожаре в частном доме погибли три человека
Каждый желающий сможет: узнать свой вес, рост, рассчитать индекс массы тела, измерить артериальное давление, уровень насыщенности крови кислородом.
8 мая на Ленинградском спуске набережной Самары состоится профилактическая акция
9-летний мальчик получил травму ноги на аттракционе.
Что известно о состоянии ребенка, пострадавшего на аттракционе в Новокуйбышевске
В связи с работами на инженерных коммуникациях.
В Самаре временно ограничат движение транспорта по переулку Карякина 
Жители присоединяются к всероссийским акциям «Песни Победы», «Поем всем двором» и «Вальс Победы».
Накануне Дня Победы во всех районах Самары проходят праздничные мероприятия
Целью программы было дать участникам специальной военной операции компетенции, которые помогут им реализовать себя в мирной жизни, на государственной и муниципальной службе.
В губернии состоялся первый выпуск «Школы героев»
Работа по наполнению электронной Книги Памяти продолжается.
В Самаре к 80-летию Победы запущен цифровой проект «Книга Памяти Самары»
Перед началом спортивного мероприятия состоялось возложение цветов к Вечному огню, в котором приняли участие спортсмены и почетные гости.
В поселке Алексеевка состоялась легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.86
-0.1
EUR 92.14
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Накануне Дня Победы во всех районах Самары проходят праздничные мероприятия
В Самаре к 80-летию Победы запущен цифровой проект «Книга Памяти Самары»
11 мая состоится юбилейный V молодежный фестиваль «Сиреневые звоны в Чагринском»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

8 мая на Ленинградском спуске набережной Самары состоится профилактическая акция

7 мая 2025 21:28
158
Каждый желающий сможет: узнать свой вес, рост, рассчитать индекс массы тела, измерить артериальное давление, уровень насыщенности крови кислородом.

8 мая с 12.00 на Ленинградском спуске набережной р. Волга (рядом со скульптурной композицией «Бурлаки на Волге») состоится профилактическая акция.

Каждый желающий сможет:
узнать свой вес, рост, рассчитать индекс массы тела
 измерить артериальное давление, уровень насыщенности крови кислородом
узнать о важности диспансеризации и профосмотров, риске инфекций, передающихся половым путем, о правилах здорового загара
сдать экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию
получить индивидуальное консультирование по здоровому образу жизни и тематические информационные материалы
принять участие в викторине и получить памятные призы

Кроме того, в ходе акции специалисты Самарского отделения Российского Красного Креста проведут для желающих мастер-классы по первой помощи.

Профилактической работе уделяется особое внимание в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

 

Фото:  минздрав СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В связи с работами на инженерных коммуникациях.
07 мая 2025, 20:41
В Самаре временно ограничат движение транспорта по переулку Карякина 
В связи с работами на инженерных коммуникациях. Общество
166
Жители присоединяются к всероссийским акциям «Песни Победы», «Поем всем двором» и «Вальс Победы».
07 мая 2025, 20:20
Накануне Дня Победы во всех районах Самары проходят праздничные мероприятия
Жители присоединяются к всероссийским акциям «Песни Победы», «Поем всем двором» и «Вальс Победы». Общество
179
Целью программы было дать участникам специальной военной операции компетенции, которые помогут им реализовать себя в мирной жизни, на государственной и муниципальной службе.
07 мая 2025, 19:39
В губернии состоялся первый выпуск «Школы героев»
Целью программы было дать участникам специальной военной операции компетенции, которые помогут им реализовать себя в мирной жизни, на государственной и... Общество
172
Здравоохранение
Каждый желающий сможет: узнать свой вес, рост, рассчитать индекс массы тела, измерить артериальное давление, уровень насыщенности крови кислородом.
7 мая 2025  21:28
8 мая на Ленинградском спуске набережной Самары состоится профилактическая акция
158
8 рекомендаций для профилактики заболеваний сердца в пожилом возрасте.
7 мая 2025  17:23
‍Врач-кардиолог: как поддерживать здоровье сердца в пожилом возрасте
222
Около 400 пациентов регионального сосудистого центра прошли обследования на новом ангиографе.
7 мая 2025  17:13
В региональном сосудистом центре установлен новый ангиограф
235
В Самаре прошла выездная эндоскопическая школа под руководством приглашённого врача-эндоскописта из Москвы Евгения Кудрявицкого.
7 мая 2025  14:46
Помощь пациентам с заболеваниями центральной нервной системы: самарские врачи осваивают новую методику
368
Трое школьников из Самары стали лауреатами III Всероссийского фестиваля «Российская школьная весна»
7 мая 2025  12:36
Трое школьников из Самары стали лауреатами III Всероссийского фестиваля «Российская школьная весна»
314
Благодаря современным автомобилям врачи оперативно добираются до пациентов и охватывают большее количество вызовов.
6 мая 2025  14:55
Семь новых машин неотложной медицинской помощи поступили в автопарк Самарской городской поликлиники №1
488
9 причин выбрать плавание в пожилом возрасте.
6 мая 2025  14:48
Плавание – вид физической активности, который подходит для людей любого возраста
440
Опухоль занимала практически весь брюшной отдел.
6 мая 2025  14:42
Тольяттинские врачи успешно удалили у пациентки 16-килограммовую опухоль
507
Диетолог предупредила об опасности частого употребления шашлыка
6 мая 2025  13:00
Диетолог предупредила об опасности частого употребления шашлыка
336
Инновационные разработки СамГМУ представят на I Национальном научно-практическом форуме
6 мая 2025  11:10
Инновационные разработки СамГМУ представят на I Национальном научно-практическом форуме
393
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
13872
Весь список
В центре внимания
Целью программы было дать участникам специальной военной операции компетенции, которые помогут им реализовать себя в мирной жизни, на государственной и муниципальной службе.
7 мая 2025  19:39
В губернии состоялся первый выпуск «Школы героев»
187
Гуманитарный груз, сформированный по заявкам командиров воинских частей.
7 мая 2025  15:32
Губернатор Вячеслав Федорищев передал новую партию гуманитарного груза для бойцов СВО
245
Стартовала регистрация на Молодёжный форум iВолга 2025
7 мая 2025  13:45
Стартовала регистрация на Молодёжный форум iВолга 2025
276
Трое школьников из Самары стали лауреатами III Всероссийского фестиваля «Российская школьная весна»
7 мая 2025  12:36
Трое школьников из Самары стали лауреатами III Всероссийского фестиваля «Российская школьная весна»
313
В День Великой Победы телебашня в Самаре засверкает калейдоскопом огней
7 мая 2025  11:45
В День Великой Победы телебашня в Самаре засверкает калейдоскопом огней
256
Весь список