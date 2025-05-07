8 мая на Ленинградском спуске набережной Самары состоится профилактическая акция

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8 мая с 12.00 на Ленинградском спуске набережной р. Волга (рядом со скульптурной композицией «Бурлаки на Волге») состоится профилактическая акция.



Каждый желающий сможет:

узнать свой вес, рост, рассчитать индекс массы тела

измерить артериальное давление, уровень насыщенности крови кислородом

узнать о важности диспансеризации и профосмотров, риске инфекций, передающихся половым путем, о правилах здорового загара

сдать экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию

получить индивидуальное консультирование по здоровому образу жизни и тематические информационные материалы

принять участие в викторине и получить памятные призы



Кроме того, в ходе акции специалисты Самарского отделения Российского Красного Креста проведут для желающих мастер-классы по первой помощи.



Профилактической работе уделяется особое внимание в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Фото: минздрав СО