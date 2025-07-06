Я нашел ошибку
Главные новости:
Об этом рассказала заместитель главного врача по медицинской части Самарской областной детской инфекционной больницы, доцент кафедры педиатрии ИПО СамГМУ.
Эксперт Сам ГМУ: "Энтеровирусы способны вызывать у детей тяжелые формы заболевания с поражением нервной системы"
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов отметил, что в Самарской области работают порядка 300 врачей-кардиологов.
6 июля Всемирный день кардиолога
Участники узнают о роли самарских органов государственной безопасности в крупных разведывательных и контрразведывательных операциях, о судьбах и деятельности легендарных разведчиков, биографии которых связаны с Самарой.
Пешеходная экскурсия «Самарский щит: разведка и контрразведка»
Девочку обнаружили на территории одного из садоводческих некоммерческих товариществ.
В Самарской области разыскана 13-летняя девочка
В Ставропольском районе новорожденный пострадал в ДТП
В Ставропольском районе новорожденный пострадал в ДТП
Сотрудники полиции разыскивают 13-летнюю жительницу Ставропольского района
Сотрудники полиции разыскивают 13-летнюю жительницу Ставропольского района
Маск объявил о создании политической партии America Party
Маск объявил о создании политической партии America Party
Вячеслав Федорищев провел совет глав муниципальных образований
Вячеслав Федорищев провел совет глав муниципальных образований
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.84
0.06
EUR 93.01
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
СОУНБ приглашает на бесплатные юридические консультации
Мероприятия Музея Рязанова и «Заварки» ко Дню любви, семьи и верности пройдут в Самаре
3 июля в самарском зоопарке День суриката
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

6 июля Всемирный день кардиолога

6 июля 2025 15:41
110
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов отметил, что в Самарской области работают порядка 300 врачей-кардиологов.

Сердце - самый важный орган в человеческом организме и от его здоровья напрямую зависит жизнь человека.

6 июля Всемирный день кардиолога — врача, который спасает жизни людей, заставляя их сердца работать четко и слаженно.

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов отметил, что в Самарской области работают порядка 300 врачей-кардиологов.

«Поздравляю коллег с профессиональным праздником! Благодарю всех специалистов за бесценный труд и преданность профессии. Ваши знания, опыт и чуткость к пациентам помогают не только в лечении заболеваний сердца, но и в профилактике, что также важно для поддержания здоровья. Нашим жителям рекомендую беречь своё сердце: следите за своим питанием, занимайтесь физической активностью и регулярно проходите медицинские обследования. Помните, что забота о сердечно-сосудистой системе — это залог долгой и полноценной жизни».

 

Фото:  freepik.com

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Её вклад в развитие гастроэнтерологии региона невозможно переоценить, а бесценный опыт и знания, которыми она щедро делилась, продолжат вдохновлять коллег.
05 июля 2025, 17:19
В Самаре скончалась гастроэнтеролог Светлана Чаплыгина
Её вклад в развитие гастроэнтерологии региона невозможно переоценить, а бесценный опыт и знания, которыми она щедро делилась, продолжат вдохновлять коллег. Общество
503
Руководитель ведомства поздравил победителей конкурса, пожелал новых достижений и реализации задуманных идей.
04 июля 2025, 18:45
Андрей Орлов вручил дипломы победителям отраслевого трудового конкурса "Профессионал года"
Руководитель ведомства поздравил победителей конкурса, пожелал новых достижений и реализации задуманных идей. Здравоохранение
647
Алкоголь — частая причина травм на отдыхе: купание, горные маршруты, катание на самокатах или велосипедах.
04 июля 2025, 18:18
Врач-травматолог-ортопед больницы им. Середавина напомнил о рисках травматизма при употреблении алкоголя
Алкоголь — частая причина травм на отдыхе: купание, горные маршруты, катание на самокатах или велосипедах. Здравоохранение
805
Здравоохранение
Об этом рассказала заместитель главного врача по медицинской части Самарской областной детской инфекционной больницы, доцент кафедры педиатрии ИПО СамГМУ.
6 июля 2025  16:09
Эксперт Сам ГМУ: "Энтеровирусы способны вызывать у детей тяжелые формы заболевания с поражением нервной системы"
35
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов отметил, что в Самарской области работают порядка 300 врачей-кардиологов.
6 июля 2025  15:41
6 июля Всемирный день кардиолога
110
Руководитель ведомства поздравил победителей конкурса, пожелал новых достижений и реализации задуманных идей.
4 июля 2025  18:45
Андрей Орлов вручил дипломы победителям отраслевого трудового конкурса "Профессионал года"
649
Алкоголь — частая причина травм на отдыхе: купание, горные маршруты, катание на самокатах или велосипедах.
4 июля 2025  18:18
Врач-травматолог-ортопед больницы им. Середавина напомнил о рисках травматизма при употреблении алкоголя
806
В селе Богатое завершается капитальный ремонт поликлинического отделения.
4 июля 2025  13:58
В Богатовском районе обновляются условия оказания медпомощи
626
В Клиниках СамГМУ впервые в России выполнили сразу две малоинвазивные операции на кисти по новой технологии
4 июля 2025  09:31
В Клиниках СамГМУ впервые в России выполнили сразу две малоинвазивные операции на кисти по новой технологии
580
В эти дни проходит чествование выпускников и вручение дипломов.
3 июля 2025  18:44
Более 4700 молодых специалистов подготовили медицинские образовательные организации губернии 
615
Неправильное использование легковоспламеняющейся жидкости для розжига может привести к внезапному воспламенению и ожогам.
3 июля 2025  14:07
‍Самарский врач-хирург: "В летний период возрастает количество серьёзных ожоговых травм"
555
Сейчас в терапевтическом отделении на ул. Бакинская, 27А идут демонтажные работы.
2 июля 2025  21:45
Начался капитальный ремонт Самарской городской больницы №10
760
В посёлках Каменный Брод и Чапаевский уже проводятся внутренние отделочные работы медицинских пунктов.
2 июля 2025  15:18
В Красноармейском районе строятся три новых ФАПа
595
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
14941
Весь список
В центре внимания
Губернатор Вячеслав Федорищев: «Фестиваль бардовской песни будет ежегодным»
5 июля 2025  23:51
Губернатор Вячеслав Федорищев: «Фестиваль бардовской песни будет ежегодным»
490
Сегодня, 5 июля, в Самарской области возможны шквал и крупный град
5 июля 2025  13:33
Сегодня, 5 июля, в Самарской области возможны шквал и крупный град
500
На Всероссийском фестивале бардовской песни на Мастрюковских озерах сегодня определятся лауреаты
5 июля 2025  13:15
На Всероссийском фестивале бардовской песни на Мастрюковских озерах сегодня определятся лауреаты
548
В Самарской области состоялся первый Градостроительный совет
5 июля 2025  11:37
В Самарской области состоялся первый Градостроительный совет
553
Глава Самары Иван Носков подписал соглашение о сотрудничестве с Гудаутским районом (Абхазия)
5 июля 2025  11:06
Глава Самары Иван Носков подписал соглашение о сотрудничестве с Гудаутским районом (Абхазия)
470
Весь список