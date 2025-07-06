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Сердце - самый важный орган в человеческом организме и от его здоровья напрямую зависит жизнь человека.



6 июля Всемирный день кардиолога — врача, который спасает жизни людей, заставляя их сердца работать четко и слаженно.



Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов отметил, что в Самарской области работают порядка 300 врачей-кардиологов.



«Поздравляю коллег с профессиональным праздником! Благодарю всех специалистов за бесценный труд и преданность профессии. Ваши знания, опыт и чуткость к пациентам помогают не только в лечении заболеваний сердца, но и в профилактике, что также важно для поддержания здоровья. Нашим жителям рекомендую беречь своё сердце: следите за своим питанием, занимайтесь физической активностью и регулярно проходите медицинские обследования. Помните, что забота о сердечно-сосудистой системе — это залог долгой и полноценной жизни».

Фото: freepik.com