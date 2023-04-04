5 апреля на набережной Волги на Ленинградском спуске пройдет акция «Самарский День здоровья на Набережной»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В МИД России отметили, что присоединение Финляндии к НАТО негативно скажется на отношениях Москвы и Хельсинки. 
Финляндия официально вступила в НАТО и стала 31-м членом альянса
По итогам конференции эксперты определили лучшие работы.
«Будущее города – в профессионализме молодых»: в Самарской области состоялась областная научно-практическая конференция
Региональный центр компетенций Самарской области (РЦК) неоднократно был отмечен на форуме «Производительность труда» наградами.
Отраслевая экспертиза: в Казани представят лучшие практики нацпроекта «Производительность труда»
С 5 по 10 апреля. В ночное время с 01.00 до 03.00.
В Самарской области временно полностью закроют движение на участке федеральной трассы М-5 «Урал» около Зеленовки
В учреждениях уголовно-исполнительной системы Самарской области привлечено к оплачиваемым работам более 2 тысяч осужденных, что составляет свыше 74% привлечения осужденных к оплачиваемому труду.
Начальник УФСИН СО Рамиз Алмазов принял участие в программе «Город С. Самарская среда с Яном Налимовым» телеканала Самара ГИС
По предварительным данным, 51-летний мужчина утонул в пруду на Старообрядческой улице. Сотрудники полиции извлекли тело и провели опознание.
Отца хоккеиста "Сочи" Мичкова нашли мертвым в пруду
Этим клиентам энергетики спишут ранее начисленные пени, кроме тех, по которым имеются вынесенные судебные решения.
Около 20 тысяч жителей Самарской области принимают участие в весенней акции «ЭнергосбыТ Плюс»
Выставки - "Пространство памяти" Всеволода Рухмалева и "Мой современник" Вячеслава Герасимова.
В Самарском художественном музее откроются две выставки 
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.95
0.63
EUR 84.62
0.51
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
День Российской анимации пройдет в Историческом парке в Самаре
ЭкоСтройРесурс запускает в Самаре акцию по сбору макулатуры
В Краснодаре прошла торжественная церемония закрытия зимней Спартакиады молодежи
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

5 апреля на набережной Волги на Ленинградском спуске пройдет акция «Самарский День здоровья на Набережной»

4 апреля 2023 14:28
296
Жителей и гостей города приглашают принять участие в профилактической акции.   

5 апреля с 11:00 до 13:00 на набережной Волги на Ленинградском спуске пройдет акция «Самарский День здоровья на Набережной» при участии специалистов Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики и Самарского областного кожно-венерологического диспансера.

На акции все желающие смогут:

- узнать свой вес, рост, уровень насыщенности крови кислородом,
-  рассчитать индекс массы тела,
- измерить артериальное давление,
- исследовать функциональное состояние легких,
 - узнать о важности диспансеризации и профосмотров,
 - получить индивидуальное консультирование по здоровому образу жизни,
 - принять участие в викторине и получить памятные призы.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Старайтесь употреблять больше фруктов, овощей, злаковых продуктов. Уменьшите употребление соли и простых углеводов.
04 апреля 2023, 16:09
Самарский врач-кардиолог напомнил о правильных привычках для здоровья сердца и сосудов
Старайтесь употреблять больше фруктов, овощей, злаковых продуктов. Уменьшите употребление соли и простых углеводов. Здравоохранение
37
Приходите на тематическое мероприятие, посвященное карьере в СамГМУ.
03 апреля 2023, 14:12
В СамГМУ созданы все условия для профессионального развития и карьерного роста
Приходите на тематическое мероприятие, посвященное карьере в СамГМУ. Образование
408
На заседании рассмотрели итоги работы организации по основным направлениям деятельности.
30 марта 2023, 14:26
В министерстве рассмотрели итоги работы областной организации профсоюза работников здравоохранения
На заседании рассмотрели итоги работы организации по основным направлениям деятельности. Здравоохранение
804
Здравоохранение
Старайтесь употреблять больше фруктов, овощей, злаковых продуктов. Уменьшите употребление соли и простых углеводов.
4 апреля 2023  16:09
Самарский врач-кардиолог напомнил о правильных привычках для здоровья сердца и сосудов
67
На базе Сызранской больницы работает подразделение областного онкодиспансера, где пациенты с подозрением на рак проходят уточняющую диагностику.
4 апреля 2023  14:39
Главный онколог региона посетил Сызрань с рабочим визитом
157
Жителей и гостей города приглашают принять участие в профилактической акции.   
4 апреля 2023  14:28
5 апреля на набережной Волги на Ленинградском спуске пройдет акция «Самарский День здоровья на Набережной»
296
Всероссийская акция «Будь уверен! Будь здоров!» пройдет с 5 по 7 апреля по всей стране
3 апреля 2023  11:00
Всероссийская акция «Будь уверен! Будь здоров!» пройдет с 5 по 7 апреля по всей стране
449
В Самарской области начинается сезон активности клещей!
2 апреля 2023  18:29
В Самарской области начинается сезон активности клещей!
721
30 лет специалисты центра «Ариадна» оказывают реабилитационную помощь детям с нарушениями здоровья
1 апреля 2023  14:50
30 лет специалисты центра «Ариадна» оказывают реабилитационную помощь детям с нарушениями здоровья
928
С директором колледжа Лолой Касымовой замминистра обсудил вопросы по актуальным направлениям деятельности колледжа, в том числе вопросы трудоустройства выпускников.
31 марта 2023  14:56
Денис Бутолин посетил с рабочим визитом Сызранский медико-гуманитарный колледж
809
Высокотехнологичная медпомощь для юных жителей Самарской области станет ещё доступнее
31 марта 2023  11:42
Высокотехнологичная медпомощь для юных жителей Самарской области станет ещё доступнее
764
Лечение катаракты в профильной клинике
31 марта 2023  09:44
Лечение катаракты в профильной клинике
480
Организация медпункта на предприятии
31 марта 2023  09:40
Организация медпункта на предприятии
492
Весь список
Новости медицины
Его эффективность проверена на COVID-19, но в перспективе такие молекулярные машины могут быть адаптированы для выявления и других вирусов.
26 октября 2022  22:44
Ученые Университета ИТМО в Санкт-Петербурге создали наноробота из молекул ДНК для обнаружения вирусов
6054
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
17608
Весь список
В центре внимания
20, 21 и 22 апреля начнется бронирование путевок в организации детского отдыха и оздоровления на лето 2023 года
4 апреля 2023  13:15
В Самаре 20, 21 и 22 апреля начнется бронирование путевок в организации детского отдыха и оздоровления на лето 2023 года
408
в Самаре набирает обороты месячник по благоустройству
4 апреля 2023  12:46
В Самаре набирает обороты месячник по благоустройству
208
Открыт прием заявок на Областной конкурс мини-грантов «Серебряные инициативы»
4 апреля 2023  12:38
Открыт прием заявок на Областной конкурс мини-грантов «Серебряные инициативы»
196
В Самарской области появятся новые туристическое объекты
4 апреля 2023  10:58
В Самарской области появятся новые туристическое объекты
242
В 2023 году садово-дачные маршруты начинают работать с 15 апреля и до конца октября.
4 апреля 2023  10:27
В 2023 году садово-дачные маршруты начинают работать с 15 апреля и до конца октября
223
Весь список