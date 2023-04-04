5 апреля на набережной Волги на Ленинградском спуске пройдет акция «Самарский День здоровья на Набережной»

5 апреля с 11:00 до 13:00 на набережной Волги на Ленинградском спуске пройдет акция «Самарский День здоровья на Набережной» при участии специалистов Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики и Самарского областного кожно-венерологического диспансера.
На акции все желающие смогут:
- узнать свой вес, рост, уровень насыщенности крови кислородом,
- рассчитать индекс массы тела,
- измерить артериальное давление,
- исследовать функциональное состояние легких,
- узнать о важности диспансеризации и профосмотров,
- получить индивидуальное консультирование по здоровому образу жизни,
- принять участие в викторине и получить памятные призы.
Фото: минздрав СО