40 лет назад был создан Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр

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МИАЦ был организован одним из первых в России 30 декабря 1981 года по решению Куйбышевского облисполкома. Основной задачей центра была информатизация здравоохранения. Его специалисты занимались программированием, эксплуатацией и техническим обслуживанием оборудования, лежащего в основе создания будущих программ информатизации регионального здравоохранения.

Все эти годы центр активно осваивал передовые технологии, внедрял автоматизированные информационные системы, в том числе электронную регистратуру, телемедицину, региональную электронную медицинскую карту, архив цифровых медицинских изображений.

Сегодня на Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр возложена задача цифровизации здравоохранения в губернии.

Цифровизация здравоохранения — одно из приоритетных направлений реализации нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Создание единого цифрового контура на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) и внедрение цифровых технологий и платформенных решений, позволяют внедрить действенные механизмы взаимодействия медицинских организаций, что работает на главную цель отрасли — повышение эффективности функционирования системы здравоохранения в целом.

МИАЦ активно участвует в создании системы персонифицированного электронного учета медицинских услуг и мониторинга состояния здоровья населения, в процессе использования огромного потенциала данных в интересах здоровья пациентов (предоставление пациенту главной роли в заботе о своем здоровье, комплексный подход к защите его прав).

Фото: минздрав СО