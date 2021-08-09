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4  уникальных ультразвуковых сканера используют в отделении УЗИ Самарского онкодиспансера

9 августа 2021 17:43
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Свыше 200 000 исследований проведено на новом оборудовании в отделении УЗИ онкологического диспансера.

В отделение ультразвуковых исследований Самарского областного клинического онкологического диспансера в 2019 году в рамках национального проекта «Здравоохранение»  поступили  4  уникальных ультразвуковых сканера экспертного класса. С момента ввода на данных аппаратах выполнено свыше 200 000 исследований.

Одним из важных направлений нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, является борьба с онкологическими заболеваниями. В развитии системы здравоохранения,  усилении работы по раннему выявлению заболеваний, активном использовании современного оборудования и новых методов лечения, в том числе, стратегия лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

«Поступившее оборудование многофункционально и позволяет выполнять весь спектр  диагностических исследований в онкологии поверхностных структур, внутренних органов, в том числе внутриполостные исследования, диагностические процедуры», — рассказала заведующая отделением ультразвуковых исследований Ольга Аблекова.

Новое оборудование повышает доступность медицинской помощи, увеличивает объем обследований пациентов и помогает выявить рак на ранней стадии.  «Основная наша задача — сократить сроки обследований, и такая возможность благодаря новому оборудованию появляется», — отметил главный врач онкологического диспансера, главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

В ближайшее время переоснащение областного онкодиспансера продолжится в рамках нацпроекта. Так, в  2021 году в различные отделения диспансера поступит еще 4 современных ультразвуковых сканера.

Врачи-онкологи призывают жителей быть внимательнее к своему здоровью, вовремя проходить диспансеризацию, а при подозрении на онкологическое заболевание обращаться по полису ОМС в поликлинику.

 

Фото из открытых источников

 

Теги: онкодиспансер ультразвуковой сканер

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