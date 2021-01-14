300 медработников дефицитных специальностей получили областные «подъемные»

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Меры социальной поддержки, способствующие сохранению и закреплению молодых специалистов в государственной системе здравоохранения Самарской области, направлены на ликвидацию дефицита медицинских кадров. Областные и муниципальные программы помогают системе здравоохранения решать вопрос кадрового обеспечения не только городов, но и сельских территорий.

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами – одно из важных направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова муниципалитеты разработали программы мероприятий по созданию благоприятных условий в целях привлечения медицинских и фармацевтических работников для работы в лечебных учреждениях, в том числе по обеспечению их жильем.

Одной из действенных мер по привлечению специалистов являются денежные выплаты. Так, для медицинских работников, приступивших к работе по наиболее дефицитным специальностям и готовых отработать в государственном учреждении здравоохранения не менее 3-х лет, за счет средств областного бюджета предусмотрены выплаты в размере 166 тысяч рублей.

С 2013 года эти так называемые «подъемные» получили 2426 медицинских работников, в том числе в 2020 году выплаты предоставлены для 300 человек. В 2021 году выплаты запланированы для порядка 300 медицинских работников.

В минувшем году государственную систему здравоохранения Самарской области пополнили выпускники медицинских вузов и колледжей 2020-го года выпуска. В том числе в самарские медучреждения трудоустроились 74 человека, в Тольятти – 54 человека, в Сызрань – 25 человек, в Кинель – 13 человек, в Новокуйбышевск – 5 человек.

Лидерами по привлечению молодых специалистов стали Самарская областная клиническая больница им. Середавина – 29 человек, Тольяттинская городская клиническая больница № 5 – 27 человек, Тольяттинская станция скорой медицинской помощи – 18 человек, Самарский областной клинический онкологический диспансер – 16 человек.

Особое внимание руководство лечебных учреждений уделяет комплектованию первичного звена здравоохранения, службы скорой медицинской помощи, реанимационных отделений и операционных блоков стационаров.

В 2020 году перечень самых востребованных медицинских работников был расширен, в него включены дополнительно узкие специальности. Кроме того, право на денежную выплату получили специалисты, обучавшиеся в рамках целевых договоров (за исключением трудоустроившихся в учреждения г.о. Самара).

Сохранить и закрепить медицинские кадры в сельской медицине, рабочих поселках, малых городах с населением до 50 тысяч человек помогают программы «Земский доктор», а с 2018 года и «Земский фельдшер».

Если до 2020 года врачи получали за переезд в сельскую местность один миллион рублей, а фельдшеры – 500 тысяч рублей, то с 2020 года при трудоустройстве в медицинские организации, отнесенные к удаленным и труднодоступным территориям Самарской области, врачам предоставлялось уже 1,5 миллиона рублей, а фельдшерам 750 тысяч рублей. Таким образом, в прошедшем году повышенные выплаты получили 41 врач и 25 фельдшеров. Со всеми получателями заключены договоры с обязательством об отработке в медицинской организации не менее 5 лет.

«Прошедший 2020 год, как никакой другой, показал важность полноценной обеспеченности медицинскими кадрами государственной системы здравоохранения, — подчеркнул руководитель департамента правового и кадрового обеспечения министерства здравоохранения Самарской области Денис Бутолин. – Указанные мероприятия позволяют не только привлечь врачей и средний медицинский персонал на дефицитные должности, но и закрепить их на этом месте. И та, и другая меры доказали свою эффективность и будут продолжены»

С 2021 года по программам запланированы выплаты 65 врачам и 28 средним медицинским работникам. Кроме того, с 2021 года в программе смогут принимать участие заведующие фельдшерско-акушерскими пунктами – медицинские сестры и акушерки, передает пресс-служба минздрава СО.