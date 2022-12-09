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15 декабря – целевой прием граждан по вопросам оказания бесплатной медицинской помощи

9 декабря 2022 12:49
126
15 декабря – целевой прием граждан по вопросам оказания бесплатной медицинской помощи

15 декабря 2022 года Уполномоченным по правам человека в Самарской области проводится целевой приём граждан по реализации конституционного права на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь.

Прием граждан пройдет при участии представителей министерства здравоохранения Самарской области.

Предварительная запись на прием граждан осуществляется по 12 декабря 2022 включительно в аппарате Уполномоченного по правам человека в Самарской области по телефону: 8 (846) 337-29-03 (понедельник – пятница с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00).

Также на прием возможно записаться, направив сообщение с указанием ФИО, адреса места жительства, телефона и подробным изложением ситуации, о разрешении которой Вы обращаетесь через электронную почту: Ombudsman.Samara@yandex.ru, мессенджеры Viber или WhatsApp (89170110457), страницу Вконтакте: https://vk.com/ombudsman63.

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