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В настоящее время на территории Самарской области подтоплено 96 частных жилых домов, 296 приусадебных участков и 3 низководных моста.

Наблюдается повышение уровня воды на реке Самара (н.п. Алексеевка) на 7 сантиметров.

Эвакуировано 7 человек, детей нет.

За сутки освободились от воды 16 жилых домов в Волжском и Кинельском районах и 158 приусадебных участков в Волжском, Богатовском, Красноярском, Борском Кинельском районах и г. Кинель.

За сутки новых подтоплений не произошло.

Обстановка с паводком остается на контроле.