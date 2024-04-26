В настоящее время на территории Самарской области подтоплено 96 частных жилых домов, 296 приусадебных участков и 3 низководных моста.
Наблюдается повышение уровня воды на реке Самара (н.п. Алексеевка) на 7 сантиметров.
Эвакуировано 7 человек, детей нет.
За сутки освободились от воды 16 жилых домов в Волжском и Кинельском районах и 158 приусадебных участков в Волжском, Богатовском, Красноярском, Борском Кинельском районах и г. Кинель.
За сутки новых подтоплений не произошло.
Обстановка с паводком остается на контроле.