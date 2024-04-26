За последние годы трудовая мобильность в России упала в несколько раз.

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К такому выводу пришла рекрутинговая компания Get Experts (ранее «Хейз спешиалист рекрутмент»), опросившая почти 3,5 тысячи профессионалов на готовность к переезду в другой регион страны ради новой работы. О результатах исследования пишут «Ведомости».

В 2021 году утвердительно на вопрос отвечали 23 процента, то есть почти четверть. Сейчас согласны сменить место жительства внутри России в ближайшие один-два года только 6 процентов, а еще семь если куда и уедут, то только в другую страну.

На снижающуюся трудовую мобильность обращали внимание и аналитики Центробанка, полгода назад назвавшие ее одним из сдерживающих факторов структурной перестройки российской экономики. По их мнению, такая ситуация приводит к дисбалансам в отраслях.

Аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza со ссылкой на данные Росстата отмечает, что в 2018-м за пределами своего региона без смены прописки временно (до девяти месяцев в году) работали 3 миллиона человек, а в 2022-м — 2,64 миллиона.

Профессор Финансового университета Александр Сафонов указал, что пик переездов внутри России пришелся на 2018 год — 4,3 миллиона человек. В дальнейшем результаты падали, и в 2022-м сократились до 3,5 миллиона. По словам экономиста, падение стало заметным еще во время пандемии COVID-19, усугубилось после начала боевых действий на Украине, а теперь нет никаких предпосылок для роста трудовой мобильности между регионами.

Профессор и руководитель образовательной программы «Экономический анализ» НИУ ВШЭ Елена Вакуленко отметил, что многие демографы констатируют исчерпание миграционного потенциала большинства регионов и считают его рост невозможным, пишет Лента.