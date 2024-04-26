В Самаре изменили цены на скоростную переправу до правобережья Волги

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Речь идет о маршрутах до села Ширяево и Винновки. Постановление опубликовали на сайте областного Правительства.

Для взрослого переправа на скоростном судне от речного вокзала и Поляны Фрунзе теперь обойдется в 800 рублей. Детский билет стоит 550 рублей.

При этом за перевозку багажа (за каждые 10 кг) придется заплатить 20 % от стоимости полного билета, пишет Сова.

Также 26 и 27 апреля в Самаре пустят дополнительные рейсы на грузовой переправе до села Рождествено.

А в Тольятти речная навигация стартует в субботу.