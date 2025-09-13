45

14 сентября на стадионе «Солидарность Самара Арена» будет работать мобильный медицинский комплекс.

Помимо ярких спортивных мероприятий осень приносит повышенную вероятность заболеть вирусными заболеваниями. Регулярная вакцинация помогает укрепить иммунитет и избежать тяжелых последствий заболевания.



В день футбольного матча на территории стадиона будет работать мобильный медицинский комплекс Волжской районной клинической больницы, где все желающие смогут сделать прививку от гриппа.



При себе необходимо иметь паспорт. Любая инфекция может негативно отразиться на работе сердца, поэтому прививка - это тоже возможность защитить его



Где: гейт №3 «Солидарность Самара Арены»



Время: с 13:30 до 15:30

Фото: минздрав СО