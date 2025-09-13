Я нашел ошибку
Все желающие смогут сделать прививку от гриппа.
14 сентября на стадионе «Солидарность Самара Арена» будет работать мобильный медицинский комплекс
Разработка базируется на использовании методики SBIRT — скрининга, мотивации, направления на лечение.
Самарские специалисты создали компьютерную программу для ранней помощи людям с посттравматическим стрессовым расстройством
Спортсмены преодолевали дистанции по возрастным группам.
В Самаре состоялись областные соревнования по триатлону в дисциплине «дуатлон»
На платформе ДЭГ проголосовали уже 80% зарегистрировавшихся избирателей
На платформе ДЭГ проголосовали уже 80% зарегистрировавшихся избирателей
20 и 21 сентября в Самаре состоится областной турнир «Шахматная семья»
20 и 21 сентября в Самаре состоится областной турнир «Шахматная семья»
Появилась программа Всероссийского дня бега «Кросс нации» в Самарской области
Появилась программа Всероссийского дня бега «Кросс нации» в Самарской области
Фильмы, посвященные истории Самары, покажут ко Дню города на набережной
Фильмы, посвященные истории Самары, покажут ко Дню города на набережной
Мошенники после блокировки в мессенджерах стали звонить на стационарные телефоны
Мошенники после блокировки в мессенджерах стали звонить на стационарные телефоны
14 сентября на стадионе «Солидарность Самара Арена» будет работать мобильный медицинский комплекс

13 сентября 2025 15:19
Все желающие смогут сделать прививку от гриппа.

14 сентября на стадионе «Солидарность Самара Арена» будет работать мобильный медицинский комплекс.

Помимо ярких спортивных мероприятий осень приносит повышенную вероятность заболеть вирусными заболеваниями. Регулярная вакцинация помогает укрепить иммунитет и избежать тяжелых последствий заболевания.

В день футбольного матча на территории стадиона будет работать мобильный медицинский комплекс Волжской районной клинической больницы, где все желающие смогут сделать прививку от гриппа.

При себе необходимо иметь паспорт. Любая инфекция может негативно отразиться на работе сердца, поэтому прививка - это тоже возможность защитить его

 Где: гейт №3 «Солидарность Самара Арены»

 Время: с 13:30 до 15:30

 

Фото:   минздрав СО

Разработка базируется на использовании методики SBIRT — скрининга, мотивации, направления на лечение.
13 сентября 2025, 15:05
Самарские специалисты создали компьютерную программу для ранней помощи людям с посттравматическим стрессовым расстройством
Разработка базируется на использовании методики SBIRT — скрининга, мотивации, направления на лечение. Здравоохранение
Многие люди для снятия головной боли используют спазмолитики. Однако они дают лишь кратковременное облегчение, но не убирают причину.
12 сентября 2025, 17:39
Эксперт СамГМУ: «Мигрень – одно из самых распространенных неврологических заболеваний в мире»
Многие люди для снятия головной боли используют спазмолитики. Однако они дают лишь кратковременное облегчение, но не убирают причину. Здравоохранение
Цель инициативы – донести, что трезвость за рулем это не только про отсутствие штрафов, но и про осознанную заботу о своем здоровье и профилактику рака.
11 сентября 2025, 18:11
Трезвость – безопасность за рулем и защита от рака: в Самаре прошла профилактическая акция
Цель инициативы – донести, что трезвость за рулем это не только про отсутствие штрафов, но и про осознанную заботу о своем здоровье и профилактику рака. Здравоохранение
Все желающие смогут сделать прививку от гриппа.
13 сентября 2025  15:19
14 сентября на стадионе «Солидарность Самара Арена» будет работать мобильный медицинский комплекс
Разработка базируется на использовании методики SBIRT — скрининга, мотивации, направления на лечение.
13 сентября 2025  15:05
Самарские специалисты создали компьютерную программу для ранней помощи людям с посттравматическим стрессовым расстройством
Многие люди для снятия головной боли используют спазмолитики. Однако они дают лишь кратковременное облегчение, но не убирают причину.
12 сентября 2025  17:39
Эксперт СамГМУ: «Мигрень – одно из самых распространенных неврологических заболеваний в мире»
Новое оборудование позволяет жителям Чапаевска проходить качественное обследование, в том числе в рамках второго этапа диспансеризации, не выезжая за пределы города.
12 сентября 2025  16:38
Порядка 400 исследований уже провели на новом эндоскопическом оборудовании в Чапаевской больнице
Цель инициативы – донести, что трезвость за рулем это не только про отсутствие штрафов, но и про осознанную заботу о своем здоровье и профилактику рака.
11 сентября 2025  18:11
Трезвость – безопасность за рулем и защита от рака: в Самаре прошла профилактическая акция
После прохождения процедуры лицензирования ФАП встретит первых пациентов.
11 сентября 2025  14:56
В селе Несмеяновка Алексеевского района возведён современный ФАП
В фельдшерско-акушерском пункте осуществляется внутренняя отделка помещений.
11 сентября 2025  14:48
В Ставропольском районе возводят новую врачебную амбулаторию в селе Ягодное и ФАП в селе Верхний Сускан
Скрининг включен в программу диспансеризации.
10 сентября 2025  21:54
В губернии около 200 случаев колоректального рака выявлено в этом году благодаря скрининговой программе
5 критических признаков алкогольной зависимости.
10 сентября 2025  15:20
Психолог: психологическая зависимость от алкоголя не является приговором, а скорее вызовом, который можно преодолеть
В этом году капитальный ремонт проведен в фельдшерско-акушерском пункте села Чекалино и офисе врача общей практики с. Старая рачейка Сызранского района.
10 сентября 2025  15:11
В Сызранском районе продолжается модернизация подразделений центральной городской и районной больницы
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
Бесплатные автобусные экскурсии ждут жителей и гостей Самары в День города
12 сентября 2025  12:05
Бесплатные автобусные экскурсии ждут жителей и гостей Самары в День города
334
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов
12 сентября 2025  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов
373
В Самарской области открылись избирательные участки
12 сентября 2025  09:58
В Самарской области открылись избирательные участки
424
В России начался единый день голосования
12 сентября 2025  09:22
В России начался единый день голосования
399
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
11 сентября 2025  13:29
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
576
Весь список