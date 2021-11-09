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13 ноября в Тольятти пройдет единый день вакцинации от COVID-19

9 ноября 2021 14:37
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Привиться от новой коронавирусной инфекции в единый день вакцинации могут все жители Тольятти 18 лет и старше.

Медики сходятся во мнении - самый надежный способ остановить распространение коронавируса – это сформировать коллективный иммунитет у населения. Для этого жителям необходимо пройти вакцинацию от COVID-19.

Для удобства горожан в предстоящую субботу, 13 ноября, на базе культурного центра «Автоград» состоится единый день вакцинации от COVID-19.

С 8.00 до 18.00 в учреждении будут развернуты выездные прививочные пункты, в которых будут работать специалисты всех поликлиник города. Привиться от новой коронавирусной инфекции в единый день вакцинации могут все жители Тольятти 18 лет и старше.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и СНИЛС.

Теги: Вакцинация

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