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В самарском УГИБДД назвали самые опасные трассы области

2 февраля 2023 12:36
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В самарском УГИБДД назвали самые опасные трассы области

Стало известно, на каких дорогах 63-го региона происходит больше всего смертельных ДТП. Статистику рассказал начальник самарского управления ГИБДД Юрий Некрасов во время прямого эфира в паблике «Самарская область».

— Если говорить о региональных трассах, то на них погибли 111 человек. Это 34% от общего числа погибших в ДТП в прошлом году. Самой аварийной региональной трассой является магистраль Самара — Бугуруслан, поскольку сначала она имеет 4 полосы, а потом сужается до 2 полос. На ней погибло 18 человек, — сообщил Юрий Некрасов.

При этом наиболее опасными оказались дороги федерального назначения. Это объясняется прежде всего интенсивностью дорожного трафика.

— Несмотря на то что общая протяженность федеральных трасс у нас всего 929 километров, в прошлом году на них погибло 122 человека. Это 40% от общего количества погибших в ДТП за 2022 год, — рассказал начальник УГИБДД.

На третьем месте по степени опасности — трасса Самара — подъезд к Оренбургу. В 2022 году на ней разбились насмерть 14 человек. На втором месте — федеральная магистраль А-300 Самара — Большая Черниговка — граница с Казахстаном. Там погибло 18 человек.

На первом месте по степени аварийности — федеральная трасса М-5 «Урал». Ее протяженность в области всего 323 километра. Тем не менее на этой дороге за год разбились 72 человека, пишет 63.ру.

Теги: ДТП

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