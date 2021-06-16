В Самаре перекроют четыре улицы из-за православного праздника

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19 июня — Троицкая родительская суббота. В этот день православные поминают усопших. Поэтому власти Самары пустят автобусы до городских кладбищ. Но автомобилистам придется потерпеть неудобства, так как это повлечет за собой перекрытие улиц, пишет 63.ру.

Движение с 07:00 до 16:00 ограничат на участках улиц:

Авроры (от Аэродромной до Партизанской);

Аэродромной (от Тушинской до Энтузиастов);

Ставропольской (от Пугачевской до Алма-Атинской);

Новосельской (от Уральского шоссе до Нижнего въезда).

До кладбищ будут ездить следующие автобусные маршруты:

№ 4к — «Поселок Управленческий — кладбище "Лесное"»;

№ 27к — «Площадь Кирова — кладбище "Зубчаниновское"»;

№ 36д — «Хлебная площадь — кладбище "Рубежное"»;

№ 36ю — Автомобильная дорога Самара — Оренбург («кладбище «Южное») — кладбище «Рубежное»;

№ 63э — «А/с "Аврора" — кладбище "Рубежное"»;

№ 67к — «Поселок Мехзавод — кладбище "Лесное"»;

№ 77д — «Хлебная площадь — Стромиловское шоссе (кладбище "Южное")»;

№ 129э — «Автостанция "Аврора" — Южно-обводная дорога (кладбище "Южное")».

— Автобусы будут ходить по расписанию: отправление первых рейсов с начальных пунктов — в 07:00, последних рейсов от конечных пунктов — в 15:00. На наиболее востребованных маршрутах — № 63э и 129э — интервалы движения в течение дня составят от 2 до 6 минут, — сообщили в мэрии Самары.

Стоимость проезда в автобусах будет такой же, как и на городских маршрутах. Оплатить билет можно будет банковскими, транспортными, студенческими, школьными и социальными картами жителя Самарской области.

Сейчас в областной столице ограничение движения продолжает действовать на проспекте Кирова. Запрет на проезд машин продлится до 04:00 17 июня.