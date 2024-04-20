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Правительство РФ поддержало инициативу о штрафах для самокатчиков

20 апреля 2024 11:49
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Правительство РФ поддержало инициативу о штрафах для самокатчиков

Камбин поддержал законопроект о штрафах для нарушителей-самокатчиков. В думской базе опубликован положительный отзыв кабмина, при этом указано, что законопроект поддерживается при условии доработки, пишет РГ.

Законопроект, о котором идет речь, был внесен группой сенаторов, которые предложили новые административные штрафы для любителей неправильной езды на электросамокатах и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Так, за езду в нетрезвом виде предлагается штрафовать на сумму до 30 тысяч рублей, за перемещение тандемом - до трех тысяч рублей, за перевозку детей - до пяти тысяч рублей. За превышение скорости движения СИМ от 500 до пяти тысяч рублей - в зависимости от превышения.

Правительство РФ в заключении к законопроекту отмечает, что поддерживает инициативу при условии учета замечаний. Кабмин отметил, что необходимо проанализировать правоприменительную практику. "При этом данные о количестве привлеченных к административной ответственности лиц, использующих для передвижения СИМ, а также данные, свидетельствующие о недостаточности мер воздействия на велосипедистов, отсутствуют в пояснительной записке к законопроекту", - говорится в отзыве. Кроме того, правительство рекомендует соотнести инициативу с теми нормами ПДД, которые касаются самокатов, которые уже действуют.

Кроме того, следует проработать механизм фиксации таких нарушений, сохранив за полицией право по их пресечению, говорится в документе.

Теги: Городской транспорт

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