Для Самары хотят закупить еще 33 новых трамвая

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В ближайшие несколько лет парк Трамвайно-троллейбусного управления (ТТУ) ожидает обновление. Об этом 63.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— В 2024 году ожидается покупка как минимум трех новых трехсекционных трамваев. Еще 30 должно поступить в Самару в период с 2025 по 2027 годы, — пояснил собеседник.

Однако пока неизвестно, из каких источников будут оплачиваться эти покупки.

В последние годы вопрос состояния парка ТТУ встал остро. Дело в том, что многие вагоны приобрели еще в 70-е годы. То есть, средний возраст трамвая в Самаре — около 35–40 лет.

Это приводит к частым поломкам и сходам вагонов с рельсов. Более того, уже дважды жители Самары оказывались заложниками ситуации из-за плохой работы трамваев. Первый кризис произошел в начале 2022 года, второй — в первые месяцы 2024 года.

Тем не менее, парк ТТУ постепенно пополняется. В 2022 году городские власти приобрели в лизинг 12 вагонов из Белоруссии. Их доставили несколькими партиями во второй половине 2023 года. Правда, один из них в итоге пришлось вернуть.