Я нашел ошибку
Главные новости:
В этом году он посвящен 85-летию со дня рождения легендарной балерины Екатерины Максимовой. 
Солисты Шостакович Опера Балет прошли в III тур конкурса артистов балета «Арабеск»
Концерт будет посвящен городу Тольятти, ветеранам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий и ветеранам АО «АВТОВАЗ».
АВТОВАЗ дарит Тольятти музыкальный подарок: концерт под руководством маэстро Гергиева
Прощание с артистом состоится 25 апреля 2024 года в 14:30 в Колонном зале театра.
Ушел из жизни яркий артист, музыкант, педагог и музыкальный деятель Зураб Базоркин
В Самарской области состоялись региональные соревнования среди школьных команд "Чудо-шашки"
В Самарской области состоялись региональные соревнования среди школьных команд "Чудо-шашки"
Самарцы с приходом весны начали активно покупать семена
Самарцы с приходом весны начали активно покупать семена
В Ленинском и Промышленном районах Самары расселят ветхие двухэтажки
В Ленинском и Промышленном районах Самары расселят ветхие двухэтажки
Для Самары хотят закупить еще 33 новых трамвая
Для Самары хотят закупить еще 33 новых трамвая
Каждый третий автор не начинает писать книгу или сценарии из-за страха критики
Каждый третий автор не начинает писать книгу или сценарии из-за страха критики
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.29
0.04
EUR 99.56
0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре прошло пожарно-тактическое учение во Дворце Спорта
В тольяттинском театре «Дилижанс» - премьера спектакля «Муму» по И.С.Тургеневу
Сотрудники Самарского Росреестра побывали на военно-патриотической постановке «А зори здесь тихие...»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Для Самары хотят закупить еще 33 новых трамвая

24 апреля 2024 13:45
118
Для Самары хотят закупить еще 33 новых трамвая

В ближайшие несколько лет парк Трамвайно-троллейбусного управления (ТТУ) ожидает обновление. Об этом 63.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— В 2024 году ожидается покупка как минимум трех новых трехсекционных трамваев. Еще 30 должно поступить в Самару в период с 2025 по 2027 годы, — пояснил собеседник.

Однако пока неизвестно, из каких источников будут оплачиваться эти покупки.

В последние годы вопрос состояния парка ТТУ встал остро. Дело в том, что многие вагоны приобрели еще в 70-е годы. То есть, средний возраст трамвая в Самаре — около 35–40 лет.

Это приводит к частым поломкам и сходам вагонов с рельсов. Более того, уже дважды жители Самары оказывались заложниками ситуации из-за плохой работы трамваев. Первый кризис произошел в начале 2022 года, второй — в первые месяцы 2024 года.

Тем не менее, парк ТТУ постепенно пополняется. В 2022 году городские власти приобрели в лизинг 12 вагонов из Белоруссии. Их доставили несколькими партиями во второй половине 2023 года. Правда, один из них в итоге пришлось вернуть.

 

Теги: Городской транспорт

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Правительство РФ поддержало инициативу о штрафах для самокатчиков
20 апреля 2024, 11:49
Правительство РФ поддержало инициативу о штрафах для самокатчиков
Законопроект, о котором идет речь, был внесен группой сенаторов, которые предложили новые административные штрафы для любителей неправильной езды на... Транспорт
525
По улицам Самары весь май будет ездить "Автобус Победы"
19 апреля 2024, 12:55
По улицам Самары весь май будет ездить "Автобус Победы"
Весь май фотопортреты ветеранов будут украшать салон автобуса, а самые трогательные истории опубликуют в социальных сетях. Транспорт
429
Власти Самары отказались от передачи трамваев частнику
18 апреля 2024, 13:57
Власти Самары отказались от передачи трамваев частнику
Модернизация трамвайной инфраструктуры в Самаре откладывается на неопределенный срок. Транспорт
573
В центре внимания
Сегодня в 19:00 губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей Самарской области
24 апреля 2024  11:30
Сегодня в 19:00 губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей Самарской области
233
Обсудили результаты и приоритетные задачи развития Самарской области.
23 апреля 2024  19:37
В Самаре состоялся съезд Совета муниципальных образований региона
392
Экс-директора национального парка «Самарская лука» полностью оправдали
22 апреля 2024  13:59
Экс-директора национального парка «Самарская лука» полностью оправдали
435
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
21 апреля 2024  12:06
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
646
На Станкозаводе в Самаре сегодня пройдет первый большой уличный дизайн-маркет
21 апреля 2024  11:47
На Станкозаводе в Самаре сегодня пройдет первый большой уличный дизайн-маркет
718
Весь список