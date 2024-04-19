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По улицам Самары весь май будет ездить "Автобус Победы"

19 апреля 2024 12:55
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По улицам Самары весь май будет ездить "Автобус Победы"

Акцию (0+) ко Дню Победы организует городское транспортное предприятие. В ней могут принять участие все желающие.

Отмечается, что мероприятие направлено на сохранение памяти в сердцах и умах народа об участниках Великой Отечественной войны. Она проходит уже третий год по инициативе профсоюзной организации автобусного перевозчика и при поддержке городского департамента транспорта.

Чтобы стать участником, нужно прислать фотографии с рассказом о своих родственниках - участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла. Портреты и истории будут размещены в салонах автобусов, пишет Сова.

Информацию можно присылать на почту: samaraavtogaz.ru. А также в печатном виде (фото и рассказ) по адресу: Самара, ул. Пугачевская, 73а. Материалы с пометкой "Автобус Победы" принимаются до 26 апреля.

Весь май фотопортреты будут украшать салон автобуса, а самые трогательные истории опубликуют в социальных сетях.

Теги: Городской транспорт

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