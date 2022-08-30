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У площади Куйбышева в Самаре закроют движение трамваев

30 августа 2022 11:48
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У площади Куйбышева в Самаре закроют движение трамваев

В 2023–2024 годах в Самаре планируется еще одно изменение, связанное с работой трамваев. Речь идет об участке рельсовых путей, которые находятся рядом с площадкой строительства станции метро «Театральная».

— Ориентировочно в сентябре 2022 года строители метро подвинут забор, заняв часть Красноармейской — почти до трамвайных путей. Опять же, достигли компромисса. И трамваи, и транспорт смогут ездить по дороге. Но в последующем (не в этом году) все-таки придется закрыть движение трамваев по Красноармейской от Галактионовской и дальше в город. Сроки пока не оговорены. На этот период времени трамваи будут ходить по Красноармейской только до Галактионовской и дальше по Галактионовской в сторону Венцека. Также предстоит ограничение движения на пересечении улиц Галактионовской и Вилоновской — вероятно, всего перекрестка. Но, возможно, тоже достигнем некоего компромисса, чтобы было максимально комфортно для горожан. И примерно на конец 2023 года запланировано перекрытие улицы Самарской, в районе пересечения с Ярмарочной — там будут делать вентиляционную камеру, — сообщил в интервью 63.RU руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Маркин.

Из-за строительства станции также планируют перекрыть участок Полевой на пересечении с Самарской и Ново-Садовой. Точных дат пока не называют. А о перекрытии Ново-Садовой на пересечении с Полевой уже примерно известно: это произойдет 12 сентября. Из-за этого изменится схема движения общественного транспорта.

«Театральная» завершит первую линию метро в Самаре. Конструкцию платформы станции сделают колонного типа, с двумя вестибюлями.

Теги: Городской транспорт

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