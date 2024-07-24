В Самаре с утра стояли трамваи

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В Самаре утром в среду, 24 июля, встали трамваи маршрутов №21, 22, 24, 24к, 25. Транспорт не шел по нескольким улицам, пишет ГТРК-Самара.

Стоит электрический транспорт на улицах Советской от Победы до Ташкентской и на улице Стара Загора в оба направления. Об этом сообщили в профильном департаменте Самары.

«Народ уже больше часа мечется по 15 микрорайону», - писали негодующие горожане.

«Нет напряжения в контактной сети», - объяснили причину чиновники.

На 9:20, как сообщили, в департаменте транспорта движение трамваев восстановлено.