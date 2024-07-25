Большинство жителей Самарской области сообщили о повышении уровня опасности на дорогах

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Свыше половины жителей Самарской области считают, что за последний год культура вождения в их регионе ухудшилась. По мнению большинства автомобилистов, ездить стало опаснее из-за повышения уровня агрессии на дорогах и привычки отвлекаться на телефон за рулем, выяснили группа «Ренессанс страхование» (MOEX: RENI) и сервис проверки и подбора автомобилей «Автокод», опросив свыше 1500 водителей по всей стране*. Но несмотря на это, люди попадали в ДТП реже, чем год назад. По мнению большинства, хорошая реакция и избегание высоких скоростей помогают обеспечить безопасность на дорогах лучше поддержания автомобиля в хорошем состоянии и использования специальных гаджетов.

Респондентам из Самарской области предлагалось рассказать, попадали ли они в ДТП и/или опасные ситуации за рулем в этом и прошлом годах, а также рассказать, какие меры безопасности при вождении они считают наиболее эффективными.

Опрос показал, что по сравнению с прошлым годом жители Самарской области стали попадать в ДТП реже, несмотря на ухудшение культуры вождения. В частности, в этом году в ДТП попадал каждый пятый респондент (17% — один раз и 2% — два раза либо чаще), тогда как год назад — каждый третий (25% — один раз и 8% — два и более раза).

В то же время ухудшение культуры вождения за последний год отметили треть участников опроса (33%). По словам двух третей (по 33%) от общего числа опрошенных, количество неприятных / опасных ситуаций на дороге, в которые они попадали в этом году, не изменилось, либо сократилось.

По наблюдениям большинства россиян, водители стали агрессивнее (68%) и невнимательнее (57%, в частности, считают, что водители стали чаще отвлекаться на телефон, а 47% указали на невнимательность без уточнений). Каждый второй чувствует себя некомфортно, когда едет в одном потоке с водителями мотоциклов, скутеров, велосипедов, самокатов и моноколес (50%). Почти столько же (48%) сетуют на таксистов-лихачей. 46% респондентов видит причину в некачественных дорогах, около трети (30%) — в ухудшении ситуации с парковками, 26% — в увеличении количества велосипедистов на дорогах. 23% опрошенных наблюдают рост числа машин в плохом техническом состоянии.

«Вероятно, одна из причин оценки «на дорогах стало хуже» в том, что водители стали больше тревожиться за свой автомобиль. Каско массово оформляют даже для 10-15 летних машин, а водить стали намного аккуратнее. Если в 2021-м частота страховых случаев по каско была 23,8% (за год обращался почти каждый четвертый), то по итогам 2023 года уже 19,2%. Судя по всему, такое бережное отношение стало больше проявляться после того, как стало понятно, что рост цен на автомобили — это надолго», — комментирует вице-президент по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.

Избегать либо минимизировать вред в результате ДТП большинству респондентов помогают хорошая реакция и ремень безопасности (так ответили 47% участников опроса), снижение скорости в плохих погодных условиях (42%), соблюдение необходимой дистанции (35%), поддержание автомобиля в приемлемом техническом состоянии (33%), наличие видеорегистратора (25%), идеальное состояние протектора и тормозной системы (23%), ABS и прочие системы пассивной безопасности (20%), а также хорошее знание маршрута и/или особенностей состояния конкретных дорог (17%).

* Методология

В опросе приняли участие свыше 1500 автовладельцев в крупных городах России. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в июле 2024 года.