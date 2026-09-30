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В русском языке сегодня рождается новый союз "то что"

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В русском языке сегодня рождается новый союз "то что"

В русском языке сегодня рождается новый союз "то что", пока он считается ошибкой, но со временем может стать нормой, сообщил в интервью РИА Новости научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, председатель филологического совета Фонда "Тотальный диктант" Владимир Пахомов.

"Если еще говорить о том, что из ошибочного сейчас может стать нормативным, конечно, говоря о грамматике, нельзя не вспомнить знаменитое "то что". Это место, где тоже сейчас идут баталии: "он сказал, то что завтра придет". И лингвисты, которые за этим наблюдают, говорят о том, что, видимо, рождается у нас в русском языке новый составной подчинительный союз", - сказал Пахомов.

Он отметил, что сейчас это считается ошибкой, и правильно говорить и писать: "он сказал, что завтра не придет". Тем не менее очень многие молодые люди используют сегодня союз "то что".

По словам филолога, распространенность этого явления может говорить о том, что языку для системности потребовался еще один составной подчинительный союз, такой же как "в случае если", "потому что", "для того чтобы".

"Скорее всего, это норма если не завтрашнего, то послезавтрашнего дня. И это не катастрофа. Это не ужас, это не деградация языка, это просто смена нормы", - подчеркнул Пахомов.

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