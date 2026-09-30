В Госдуме предложили увеличить МРОТ до 50 тыс. рублей

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ предлагается поднять до 50 тыс. рублей в месяц. С такой инициативой 30 сентября выступил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

В пояснительной записке к занопроекту сказано, что с 1 января 2027 года МРОТ необходимо установить на уровне 50 тыс. рублей в месяц против нынешних 27093 рублей, пишут "Известия".

«Проект федерального закона предусматривает установление с 1 января 2027 года минимального размера оплаты труда в сумме 50 тыс. рублей в месяц», — сказано в пояснительной записке, с которой ознакомились «РИА Новости».