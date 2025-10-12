Я нашел ошибку
Команда из игроков 2010 года рождения, в этом году дебютировала в розыгрыше Юношеской футбольной лиги.
Команда Академии футбола «Крылья Советов»-2010 - бронзовый призер «ЮФЛ-Приволжье-3»
Соблюдение этих правил поможет избежать неприятностей и вернуться домой безопасно.
МЧС СО: грибной сезон в разгаре - правила тихой охоты
Теперь тяжелобольные дети смогут получать медицинскую помощь в комфортных условиях.
В педиатрическом отделении Сызранской больницы открыли новую паллиативную палату
В соревнованиях приняли участие более 1000 спортсменов из разных стран мира в категориях юниоры, взрослые, ветераны, пара-армрестлеры.
Ксения Гуляева и Илона Семенова из Самарской области - призеры чемпионата и первенства мира по армрестлингу
Под Самарой 52-летний водитель Renault Logan погиб в ДТП с грузовиком
В Самаре вечером 11 октября ветер повалил несколько деревьев
82% россиян считают электросамокаты опасными для пешеходов
Самарец отдал аферистам 1,6 млн рублей
Вячеслав Федорищев встретился со студентами Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия
В рощинском военном госпитале состоялось выступление фронтовой концертной команды «Селиверстова»
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
82% россиян считают электросамокаты опасными для пешеходов

12 октября 2025 13:36
151
82% россиян считают электросамокаты опасными для пешеходов

Исследовательский центр FEEDBACK провел масштабное исследование, чтобы выяснить, как россияне на самом деле относятся к электросамокатам — кто их использует, какие проблемы существуют в отрасли и каких решений от государства ждут пользователи.

Не тренд, а городская привычка

Для большинства россиян электросамокат — не модный тренд, а практичный инструмент городской жизни. 67% активных пользователей рассматривают его как средство досуга, 62% — как вариант для повседневных поездок, а 58% — как резервный транспорт на случай вынужденных ситуаций. В среднем 73% всех опрошенных считают, что он мобильный и помогает экономить время – это главная ценность для пользователей самокатом (78%) и «непользователей» (68%).

Многие респонденты отмечают вклад электросамокатов в транспортную систему: 55% пользователей и 42% «непользователей» уверены, что они снижают нагрузку на дороги.

Для 58% важно, что электросамокат доступен для людей без водительских прав, а половина опрошенных  (50%) ценит его экологичность.

Чаще всего электросамокат используют для поездок по делам (48%) и прогулок (46%), а 31% обращаются к нему, когда нет возможности воспользоваться другим видом транспорта – общественным или личным автомобилем.

Арендовать или не арендовать: мотивация и барьеры

У тех, кто не катается на электросамокатах, желание попробовать аренду чаще всего связано с удобством и безопасностью:

При этом отношение к электросамокатам остается неоднозначным. В среднем больше половины россиян (54%) поставили высшую оценку их экологичности, четверть опрошенных (25%) — скоростному режиму до 25 км/ч, но 40% дали минимальную оценку доступности специализированных дорожек, а 34% – безопасности.

Главные причины отказа от аренды среди «непользователей» — страх столкновения и получения травм (41%), отсутствие велодорожек и неровность дорог (37%), частые нарушения ПДД и быстрая езда других водителей (29%), психологический страх подобного вида транспорта (19%).

При этом каждый третий пользователь (33%) уверен, что ездить на электросамокате безопаснее, чем кажется, однако среди «непользователей» так считают лишь 15%. Интересно, что лишь 10% используют защитную экипировку, а 1% признались, что не соблюдают никаких мер безопасности.

Имидж кикшеринга: доверие нужно заслужить

Россияне готовы доверять кикшеринговым сервисам, если те будут прозрачнее и внимательнее к пользователям:

По уровню удовлетворенности лидирует Яндекс Go — 61% пользователей поставили ему высокие оценки. На втором месте — Юрент (36% положительных отзывов), далее – Whoosh (31%) и Lite (22%).

Культура ответственного вождения

Россияне массово поддерживают соблюдение правил при управлении электросамокатом. Нарушения вызывают у россиян-«непользователей» в основном негативную реакцию – больше всего они осуждают:

Большинство пользователей демонстрируют соблюдение правил езды на электросамокатах:

Что ждут от государства

Россияне сходятся во мнении, что электросамокатам не хватает безопасности и условий городской инфраструктуры:

Среди пользователей 66% жалуются на нехватку мест для безопасного движения, 32% — на грязные или сломанные электросамокаты, а 27% — на недостаток парковок.

55% россиян выступают за введение скоростных ограничений для электросамокатов до 10 км/ч — особенно у школ и детских садов (80%), на пешеходных улицах (63%) и во дворах (58%). Среди «непользователей» 44% хотят строгих правил парковки и обязательной экипировки, а 46% — за лояльный контроль без излишних запретов.

Большинство россиян против полного запрета электросамокатов: в среднем 39% выступают за сохранение этого вида транспорта, а 28% — за полный запрет.

Исследование проведено центром FEEDBACK в сентябре 2025 года. Метод исследования – онлайн-анкетирование (CAWI). Количество респондентов – 2000 человек. География – вся Россия. Возраст респондентов – от 18 до 54 лет.

Теги: Городской транспорт Опрос

