48% самарцев за запрет езды на электросамокатах до 16 лет

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Введение запрета на управление электросамокатом детьми до 16 лет поддерживает каждый второй горожанин, а среди родителей — 6 из 10. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

В настоящее время управлять электросамокатом можно с 14 лет, однако Минтранс планирует запретить детям младше 16 лет пользоваться СИМ. Согласно опросу SuperJob, каждый второй житель Самары (48%) одобряет введение такого возрастного ограничения: «Очень невнимательные, опасно едут, не уступают». 26% предлагают увеличить допустимый возраст до 18 лет: «Все-таки молодые люди 18 лет и старше более ответственные». 8% проголосовали против.



Женщины активнее мужчин выступают за запрет езды на электросамокатах до 16 лет. Горожане моложе 35 лет наиболее категоричны: 42% одобряют запрет езды до 16 лет, еще 32% выступили за повышение возрастного ценза до 18 лет.



Что же думают родители подростков о введении подобных ограничений: 59% поддержали инициативу в ее нынешнем виде, еще 21% выступили за увеличение допустимого возраста до 18 лет.

Время проведения: 21—26 ноября 2024 года